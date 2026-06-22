Aktivitetshandledare till AME, Utredningsenheten inom café och second hand
Vänersborgs kommun, Socialförvaltningen, Arbete, sysselsättn o integration / Vårdarjobb / Vänersborg Visa alla vårdarjobb i Vänersborg
2026-06-22
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Vill du vara med och göra konkret skillnad genom att stärka människors väg mot egen försörjning?
Under 2026 införs aktivitetskravet inom försörjningsstödet. Det innebär att fler personer kommer att behöva meningsfulla, individanpassade aktiviteter som stärker vägen mot arbete, studier och egen försörjning. Arbetsmarknadsenheten i Vänersborg har en central roll i att omsätta detta i praktiken och söker nu engagerade och ansvarstagande medarbetare som vill bidra med struktur, driv och samverkan.
Vi söker två aktivitetshandledare som vill bidra till ett professionellt, tryggt och pedagogiskt stöd för våra deltagare och samtidigt vara med och driva, utveckla och skapa struktur i arbetsliknande verksamheter.
Vi erbjuder ett meningsfullt och utvecklande arbete där du får vara med och göra skillnad för människor som behöver stöd på vägen mot arbete, studier eller annan insats. Du blir en del av en verksamhet där samverkan, professionellt bemötande och deltagarens progression står i centrum.
Om arbetsplatsen
Rollen som aktivitetshandledare är en viktig del för att möta en förändrad målgrupp och ett utökat behov av individanpassade aktiviteter. Det innebär att arbetsliknande och arbetspraktiska verksamheter fortsatt är en central del av uppdraget, samtidigt som hälsofrämjande aktiviteter och stöd i jobbsökande blir naturliga inslag i deltagarnas planering. Tyngdpunkten ligger fortfarande till stor del på att utveckla verksamheter där deltagare får träna arbetsförmåga, ansvar, rutiner och samarbete i konkreta sammanhang.Dina arbetsuppgifter
I uppdraget arbetar du nära deltagarna i deras aktiviteter och vardagliga utvecklingsprocess. Du skapar trygga, respektfulla och motiverande relationer och möter varje deltagare utifrån individuella förutsättningar, behov och dagsform.
Du planerar, skapar och genomför aktiviteter inom någon av inriktningarna hälsa, jobbforum eller arbetspraktik. Det kan exempelvis handla om att hålla i föreläsningar, delta i hälsofrämjande aktiviteter, stödja deltagare i CV, personligt brev, jobbsökning och intervjuförberedelser eller handleda deltagare i praktiska arbetsmoment.
Vi söker nu två aktivitetshandledare som kan driva och utveckla de praktiska verksamheter som inriktar sig mot café och second hand. Varje aktivitetshandledare har ett huvudsakligt verksamhetsområde att ansvara för, men behöver också vara flexibel i uppdraget och kunna stötta i andra aktivitetshandledares verksamheter när målgruppens behov, bemanning eller planerade aktiviteter kräver det. Arbetet innebär därför både eget ansvar för struktur och utveckling inom ett område och förmåga att bidra till helheten tillsammans med kollegor och andra professioner.
Dokumentation och uppföljning är en viktig del av arbetet. Du behöver kunna dokumentera kring deltagarna för att verksamheten ska kunna följa deras progression, behov och utveckling över tid. Det innebär att du dokumenterar närvaro, deltagande, genomförda aktiviteter och relevanta observationer samt bidrar med underlag till planering, samverkan och uppföljning. Dokumentationen ska vara saklig, tydlig och professionell.
Rollen har tyngdpunkt på deltagarstöd, motivation, pedagogiskt innehåll och aktiviteter som stärker arbetsförmåga, hälsa och självständighet. Samtidigt består uppdraget fortfarande till stor del av att utveckla och handleda i arbetsliknande verksamheter, där fokus alltid ligger på deltagarens progression, delaktighet och möjlighet att närma sig arbete, studier eller annan lämplig insats. Det ställer krav på praktisk förmåga, tydlighet och trygg handledning i vardagsnära arbetsmoment.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning inom exempelvis barn och fritid, utbildning inom socialt arbete, pedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av att handleda, stötta eller motivera människor i behov av struktur, anpassning och vägledning.
Du har god förmåga att arbeta pedagogiskt, relationsskapande och strukturerat. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och har grundläggande digital kompetens samt vana att dokumentera.
Det är också meriterande med erfarenhet av arbete med personer som står långt från arbetsmarknaden, erfarenhet av att planera och genomföra aktiviteter som stärker arbetsförmåga, hälsa och motivation samt erfarenhet av arbetspraktiska insatser, arbetsträning eller handledning i praktiska arbetsmoment.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen behöver du vara trygg, relationsskapande och ha ett genuint intresse för att stödja människor i deras utveckling. Du har förmåga att motivera och skapa engagemang hos personer med olika förutsättningar och kan anpassa ditt arbetssätt utifrån individ och situation.
Du är pedagogisk, tydlig och strukturerad. Du kan skapa trygghet, sätta ramar och bidra till lugn och stabilitet även i utmanande situationer. Vi ser också att du är initiativrik, kreativ och har god samarbetsförmåga, samtidigt som du kan arbeta självständigt med planering, genomförande och uppföljning.
När du söker tjänst inom Socialförvaltningens verksamheter får du vara beredd på att uppvisa utdrag ur belastningsregistret inför tillsättning av tjänst.
För utförligare beskrivning och svar på eventuella frågor kring tjänsten är ansvarig enhetschef åter 27 juli. Välkommen att höra av dig!
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 600 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Vi arbetar med individuell lönesättning och erbjuder förmåner kopplade till anställningen.
Vill du veta mer om oss som arbetsgivare, våra förmåner och hur vår lönesättning fungerar? Besök vår karriärsida .
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Har du skyddade personuppgifter vänligen kontakta kontaktpersonen för annonsen via telefon och skicka din ansökan via post.
Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du här . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs Kommun
(org.nr 212000-1538), https://www.vanersborg.se
Sundsgatan 29 (visa karta
)
462 85 VÄNERSBORG Arbetsplats
Vänersborgs kommun, Socialförvaltningen, Arbete, sysselsättn o integration Kontakt
Enhetschef
Mikael Werner 0521-721383 Jobbnummer
9972619