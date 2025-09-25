Aktivitetscoach på timmar, Dalvikens dagliga verksamhet, Frösunda Omsorg
Frösunda Omsorg AB / Vårdarjobb / Norrköping Visa alla vårdarjobb i Norrköping
2025-09-25
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Omsorg AB i Norrköping
, Linköping
, Nyköping
, Oxelösund
, Mjölby
eller i hela Sverige
Vi på Frösunda Omsorg söker dig som vill jobba som aktivitetscoach på Dalvikens dagliga verksamhet i Norrköping. Vill du bli en del av vårt team? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Vad innebär jobbet som aktivitetscoach på Frösunda?
Som aktivitetscoach inom daglig verksamhet stöttar du personer som har beviljats insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det kan vara fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Daglig verksamhetens innehåll bygger på aktiviteter som bland annat ska bidra till ökad social färdighetsträning.
Som aktivitetscoach ger pedagogiskt stöd och omsorg för att främja våra kunders förmågor och självständighet. Du planerar, iordningställer och handleder utifrån varje individs behov. Det kan till exempel vara genom att ge stöd i social aktivitet, vid måltider och vid hygienrutiner.
Som aktivitetscoach arbetar du med olika kommunikationsredskap som alternativ kompletterande kommunikation (AKK). Arbetet innebär även att föra dokumentation över kundens utveckling och behov för att följa upp och säkerställa att varje deltagare får rätt stöd och hjälp.
Exempel på arbetsuppgifter:
Stöd vid måltider, social aktivitet, hygienrutiner
Dokumentering och rapportering
Personlig omvårdnad som hygien, toalettbesök, stöttning, social närvaro
Arbetstiderna på daglig verksamhet är förlagda kontorstider.
Om Dalvikens dagliga verksamhet
På Dalvikens dagliga verksamhet finns plats för 24 kunder och målgruppen har stort omvårdnadsbehov. Tekniska hjälpmedel används dagligen. Vi arbetar oftast i mindre grupper där vi ser till att alla får en meningsfull dag. Aktiviteter som vi bl.a. erbjuder på Dalviken är olika sinnesrum, promenader, musik i olika former, rullstolsdans,bad i spabadkar, bakning och kommunikation. För oss på Dalviken är det väldigt viktigt att våra deltagare känner delaktighet och blir inbjudna i samtal, här jobbar personal och kunder alltid tillsammans. Bemötande är väldigt viktigt och vi pratar alltid med våra deltagare inte om.
Vem söker vi?
Vi söker dig med stort hjärta och en vilja att göra skillnad. Du ska tycka om att arbeta med människor och har stark känsla för service. Samt att du har lätt att samarbeta med andra och har en förmåga att vara flexibel och lyhörd när det behövs.
Vi ser gärna att du har gymnasieutbildning på Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet, inriktning socialt arbete.
Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med LSS och har omsorgsvana.
Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du har god fysisk förmåga.
Övrig information
Anställningsform: visstidsanställning ( timmar)
Tillträde: Omgående
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och vikarier kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta: Marie Persson
Telefonnummer: 010-130 43 63
E-postadress: marie.persson@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Omsorg AB
(org.nr 556509-2482), http://www.frosundaomsorg.se Arbetsplats
Frösunda Omsorg Kontakt
Marie Persson marie.persson@frosunda.se Jobbnummer
9526126