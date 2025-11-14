Aktivitetsansvarig undersköterska till Ersta Johanneslunds äldreboende
Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers / Undersköterskejobb / Haninge Visa alla undersköterskejobb i Haninge
2025-11-14
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers i Haninge
, Nacka
, Huddinge
, Stockholm
, Tyresö
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Ersta äldreboenden är den del av Ersta diakoni och bedriver totalt åtta äldreboenden i Stockholm och Uppsala. Vårt mål är att ge våra boende en trygg och innehållsrik vardag, med aktiviteter, gemenskap och goda och trivsamma måltider. Hos oss ska alla kunna känna sig hemma!
Från mars 2026 tar Ersta diakoni över driften av Johanneslunds äldreboende i Västerhaninge. Johanneslund är ett modernt och hemtrevligt äldreboende med 96 lägenheter, beläget i en naturnära miljö. Här vill vi skapa en trygg och innehållsrik vardag för de boende - med meningsfulla aktiviteter, gemenskap och goda måltider.
På Johanneslund arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, omvårdnadspersonal och ledning nära varandra. Vår gemensamma riktning är tydlig: att stärka livskvaliteten och delaktigheten för alla boende.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi en rad förmåner som vi hoppas ska ge dig förutsättningar att trivas på jobbet och ha en givande fritid.
Om rollen
Som undersköterska med ansvar för aktiviteter har du en nyckelroll i att skapa glädje, gemenskap och mening i de boendes vardag. Med ditt positiva förhållningssätt planerar och leder du aktiviteter för personer med kognitiv och somatisk sjukdom - allt från högtidsfiranden och matlagning till musikstunder och konstupplevelser. Du kartlägger de boendes intressen och önskemål, utformar aktiviteter som gör skillnad i deras dag och ansvarar för struktur, planering och uppföljning av aktiviteterna.
Rollen ger dig stor frihet att använda din kreativitet för att bidra till en varm och levande miljö där alla kan känna sig hemma. Du handleder också kollegor som behöver stöd i att leda aktiviteter på ett pedagogiskt och inspirerande sätt.
Viss omvårdnad kan förekomma under förmiddagar.
Vem är du?
Du är en glädjespridande, kreativ och självständig person med ett genuint intresse för äldre. Du trivs med att inspirera andra, bjuda på dig själv och skapa stunder av gemenskap.
Du arbetar strukturerat och har lätt för att planera, organisera och följa upp ditt arbete.
Ditt engagemang och förhållningssätt ligger i linje med Erstas värdegrund om att se hela människan och våra värdeord; professionalism, tillit och hopp.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har:
Utbildad undersköterska med yrkesbevis från Socialstyrelsen
B-körkort (för att kunna köra vår aktivitetsbuss)
Erfarenhet av att arbeta med och leda aktiviteter för personer med kognitiv eller somatisk sjukdom
Behärskar svenska språket väl i tal och skrift och har god kännedom om svenska traditioner och högtider.
Övrigt om rekryteringen
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi tillämpar provanställning som standard.
Inför anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
Kontaktperson: Johanna Modée, Övergripande Verksamhetschef, johanna.modee@erstadiakoni.se
Facklig kontaktperson: Helena Jaroszewska, Kommunal, kommunal.ersta@erstadiakoni.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers
, http://www.erstadiakoni.se Arbetsplats
Ersta diakoni Kontakt
Johanna Modée johanna.modee@erstadiakoni.se Jobbnummer
9606339