Aktivitetsansvarig till Villa Sisjödal, Vardaga Göteborg Askim
Vardaga AB / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2025-10-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vardaga AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Nu söker vi på Villa Sisjödal i Göteborg en kreativ aktivitetsansvarig som vill vara med och skapa ökad livskvalitet. Här får du möjlighet till en specialiserad roll och att mestadels arbeta dagtid mån-fred.
Höjdpunkter:
Trygga villkor och flera förmåner: Vi erbjuder kollektivavtal och en förmånsportal med ett stort antal rabatter och erbjudanden.
Ledarskapsutbildade chefer: Vår absoluta ambition är att alltid erbjuda dig en coachande och stöttande chef som jobbar tillsammans med dig i vardagen.
En av Sveriges bästa arbetsgivare: Under flera år har vi rankats högst i omsorgsbranschen enligt en oberoende mätning, det märks i din vardag. Läs mer här.
Karriär- och utvecklingsmöjligheter: Via vår egen utbildningsverksamhet Lära erbjuder vi dig utbildning. Vill du någon gång få nya arbetsuppgifter? I vår stora organisation finns en mängd möjliga utvecklingsvägar.
Om Sisjödal
Verksamheten består av 90 ljusa och hemtrevliga lägenheter fördelat på fem våningar. På varje våningsplan inryms lägenheter, stora sociala ytor och uteplatser. Därutöver finns flera naturliga mötesplatser i byggnaden såsom en stor lobby med loungeavdelning, gym, frisör och en italiensk restaurang. Längst upp i byggnaden ligger en vinterträdgård som vetter ut mot en stor takterrass med en fantastisk utsikt över Göteborg. Om rollen
Som aktivitetsansvarig har du en fantastisk möjlighet att skapa mening och glädje i vardagen för de boende. Genom att erbjuda inspirerande och engagerande aktiviteter bidrar du till att stärka deras förmågor, främja välbefinnande och bevara deras hälsa. Du är nyckeln till livskvalitet - med din lyhördhet och empati ser du varje individ, känner in deras behov och önskemål.
Du har en viktig roll i att
Leda vårt aktivitetsråd där vi planerar gemensamma högtider, musikarrangemang och aktiviteter.
Stötta dina kollegor att utföra mindre aktiviteter ute på enheterna
Ingå i ett nätverk med aktivitetsansvariga i regionen/landet och hålla dig uppdaterad kring omvärlden i stort
Ansvara för våra sociala medier
Knyta kontakter och utveckla goda samarbeten med både lokala organisationer, skolor, kommuner, volontärer
Leda projekt och söka stimulansmedel/stipendier som gynnar boendet.
Du jobbar dagtid mån-fre, förutom vid särskilda event eller utifrån verksamhetens behov då även jobb på kvällar och helger kan förekomma.
Din närmsta chef är verksamhetschefen.
Välkommen till vår värld!
I Vardaga är målsättningen tydlig: Vi ska göra världen lite bättre, en människa i taget. Vår kultur genomsyras av värderingarna respekt, enkelhet, ansvar och kunskap - och får oss alla att dra åt samma håll. Här kan du läsa om vårt värdegrundsarbete.
Din erfarenhet och kunskap
Vi tror att du som söker dig till oss:
Lockas av ett arbete som är varierat och kräver stor kunskap om vård och omsorg men även har talang för att möta människor i olika situationer
Kan inspirera och skapa motivation hos kollegor och våra boende
Är en kreativ person som vågar tänka själv och ta ansvar
Kan driva projekt samtidigt som du gör dina kollegor delaktiga
Lyckas knyta fina kontakter som resulterar i goda samarbeten med externa aktörer
För denna tjänst behöver du vara utbildad undersköterska.
Övrigt
Sysselsättningsgrad: 100% Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: Enligt Överenskommelse Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Har du frågor? Kontakta gärna: karin.gustafsson@vardaga.se
Observera att det inte går att ansöka via E-post. Facklig kontakt: Facklig kontakt: Kommunal, kommunal.se
Mer om Vardaga, läs här! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vardaga AB
(org.nr 556469-9105) Arbetsplats
Vardaga Kontakt
Karin Gustafsson karin.gustafsson@vardaga.se Jobbnummer
9540561