Aktivitetsansvarig - Skapa livskvalitet, hälsa, meningsfullhet, social g...

Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Vi söker nu en Aktivitetsansvarig till Attendo Ljung på Värmdö. Attendo Ljung är ett äldreboende med 56 platser samt en dagverksamhet för äldre med en demensdiagnos. Vi drivs sen 2009 på entreprenad i uppdrag av Värmdö kommun och vi har nu ingått ett nytt fler-års avtal från 1 december där vi som ett viktigt mervärde arbetar med en intern aktivitetsorganisation under ledning av en aktivitetsansvarig. Aktivitetsorganisationen består vidare av flera aktivitetsombud samt en Silviasyster.
Verksamheten har varit Silviahemscertifierad sen 2022 och har en hög allmän kundnöjdhet enligt Socialstyrelsen brukarundersökning (2025). Nöjdheten med aktiviteterna är mycket hög på Attendo Ljung och vi hoppas att du som söker kan bidra med lyhördhet, lekfullhet, fantasi, nytänk och beprövade personcentrerade arbetssätt som kan höja nöjdheten ännu mer.
Beskrivning av tjänsten
Vår aktivitetsansvarig har ett övergripande ansvar för planering, samordning och uppföljning av aktivitetsutbudet. Du ansvarar för att aktiviteterna är individanpassade, leder till mätbara värden för de enskildes livskvalitet samt främjar samarbeten med externa samarbetsparter såsom frivilligorganisationer, skolor, kyrkan.
Detta ansvar utgör ca 60 % av din tjänst, övrig tid håller du i aktiviteterna, i grupp eller individuellt.
Tillsvidaretjänst 100 %
Arbetstider under dagen. Det förekommer enstaka kvällar/helg enligt årshjul
Tillträdesdatum snarast eller enligt överenskommelse
Körkort är meriterande då vi använder vår Attendo utflyktsbuss till aktiviteter
Du rapporterar direkt till verksamhetschef
Som aktivitetsansvarig ska du ha god samarbetsförmåga, vara prestigelös, kunna uttrycka dig väl på svenska i ord och skrift samt vara datavan. Det är meriterande om du har arbetat inom äldreomsorg tidigare.
Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag!
Du vill arbeta på en arbetsplats där du tillsammans med ditt team kan göra skillnad och ert engagemang uppskattas. Våra medarbetarna trivs på jobbet och våra medarbetarundersökningar visar en hög rekommendationsbenägenhet för vår arbetsplats.
Du trivs med att skapa goda relationer med kunder och vill skapa värde för dem och deras närstående. Du följer upp det på avdelnings- och verksamhetsnivå och med hjälp av interna och externa kundnöjdhetsundersökningar utvärderar du att aktiviteterna håller hög kvalitet och skapar mervärde för alla. Du skulle beskriva dig själv som en serviceinriktad och ansvarsfull person som brinner för skapa delaktighet, inflytande och glädje.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård, pensionsrådgivning samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus i samarbete med Benifey.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg!
