Aktiveringspedagog till Kolla anpassad grundskola 7-9
Kungsbacka Kommun / Speciallärarjobb / Kungsbacka Visa alla speciallärarjobb i Kungsbacka
2025-09-20
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbacka Kommun i Kungsbacka
, Göteborg
, Halmstad
, Laholm
, Hylte
eller i hela Sverige
Rollen som aktiveringspedagog hos oss
Som aktiveringspedagog på Kollaskolan anpassad grundskola arbetar du i nära samarbete med övrig personal i ett arbetslag, där ni tillsammans ansvarar för en mindre undervisningsgrupp.
Eleverna följer olika inriktningar inom den anpassade grundskolan, vilket ställer krav på ett individanpassat och mångsidigt arbetssätt.
Tjänsten innefattar pedagogiskt arbete som utgår från elevernas behov inom undervisning, omsorg och omvårdnad. Du bidrar till att skapa en trygg och utvecklande lärmiljö där varje elev ges möjlighet att växa utifrån sina förutsättningar. Arbetstiden varierar mellan kl. 06.00 och 18.00.Publiceringsdatum2025-09-20Profil
För att lyckas i rollen som aktiveringspedagog behöver du vara flexibel och ha lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar och ny information. Du har förmågan att snabbt växla mellan olika synsätt, arbetssätt och förhållningssätt, samtidigt som du ser möjligheter och lösningar där andra ser hinder. Din pedagogiska kompetens och goda inlevelseförmåga är avgörande, liksom din förmåga att skapa trygghet och struktur för eleverna. Du trivs i en verksamhet som präglas av variation och där varje dag kan se olika ut. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
- Erfarenhet av arbete inom anpassad grundskola.
- Erfarenhet av att arbeta med TAKK, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.
- Erfarenhet av att arbeta med barn på tidig utvecklingsnivå.
- Erfarenhet av att arbeta med barn med autism och andra tilläggsdiagnoser.
- Kunskap om att framställa bildstöd och olika former av kommunikationskartor.
- Erfarenhet av att arbeta inom både skola och fritids inom anpassad grundskola.
Det är meriterande om du har:
- kunskaper inom epilepsi.
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/alla-grundskolor/kollaskolanhttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-forskola--grundskola?mark=FÃ¶rvaltningen+fÃ¶r+FÃ¶rskola+&+Grundskola
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning omgående enligt överenskommelse.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss?mark=att+jobb
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 5 oktober.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell löneform. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/602". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Lotta Dahlpil, rektor 0300834629 Jobbnummer
9518624