Aktiveringspedagog till anpassad gymnasieskola på Aranäsgymnasiet
2025-09-20
Du som längtar efter stimulerande utmaningar och fantastiska belöningar; nu har du chansen att få arbeta på anpassad gymnasieskola individuella programmet! Vi letar en skicklig aktiveringspedagog till individuella programmet på Aranäsgymnasiet.
Värdesätter du en välkomnande och nyfiken kultur samt delar våra värderingar i att vilja samarbeta, våga tänka nytt och kunna inspirera? Då kan det här vara rollen för dig!
Rollen som aktiveringspedagog hos oss
Rollen präglas av en dela-kultur där vi tillsammans ansvarar, inspirerar, samarbetar och stödjer varandra. Utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet förväntas du arbeta aktivt med att förtydliga, kommunicera och se elevens utvecklingsbehov.Publiceringsdatum2025-09-20Arbetsuppgifter
- arbeta med AKK och tydliggörande pedagogik.
- du anpassar ditt arbetssätt efter eleverna och verksamhetens behov.
- du arbetar i hela verksamheten, skola och korttidstillsyn.
- jobba för att eleverna ska bli så självständiga som möjligt utifrån sina förutsättningar och därigenom skapa tillgängliga lärmiljöer för eleverna.
- arbeta med bildstöd och tecken som stöd utifrån gruppens och individens behov.
- i arbetet ingår att du deltar i simning/bad i bassäng och även arbeta med varierande behov av omsorg exempelvis sondmatning, lyft, ståskal, toalettbesök, behovsmedicin.Profil
Självständigt tar du initiativ i arbetet med eleverna, anpassa dig efter deras olika behov och beteenden, och skapa en tillgänglig lärandemiljö. Du brinner för att stödja ungdomar med stora utmaningar, och du vill se dem växa och lyckas. För att lyckas behöver du tålamod, lyhördhet och förmågan att bygga relationer. Det innebär att du bör vara lugn, självsäker och nyfiken på andra människor och deras behov.
I vår verksamhet är god kommunikationsförmåga avgörande. Du använder tecken, bilder, kroppsspråk och aktiverar olika sinnen som lukt, hörsel och känsel. Vi arbetar i team, vilket ger trygghet till dig i ditt arbete. Förmågan att ta ansvar och samarbeta prestigelöst och tillitsfullt är central hos oss. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- har utbildning som aktiveringspedagog alternativt annan relevant utbildning
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av arbete som aktiveringspedagog med målgruppen
- erfarenhet av arbete med AKK
Läs gärna mer oss
Du har sökt en tjänst på anpassad gymnasieskola individuella program som tillhör förvaltningen för gymnasium och arbetsmarknad. Vi tar emot elever som behöver mycket stöd och omsorg. Därför är vi nästan lika många i personalen som antalet elever. Vi har som mål att våra elever ska kunna tillägna sig förmågor för att bli så självständiga som någonsin möjligt.
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 5 oktober. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Individuell lönesättning
