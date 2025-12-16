Aktiveringspedagog på Anpassad grundskola Erikslund 1-9
2025-12-16
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
På Anpassad grundskola Erikslund välkomnar vi varje dag elever i årskurs 1-9 från hela Borås. Vi bedriver omfattande samarbeten med kommunens föreningsliv och har en strävan att ge våra elever en upplevelserik skolgång på deras villkor. Välstrukturerad undervisning och tilltro till elevernas inneboende vilja och förmåga att lära är vår utgångspunkt. På skolan finns det även fritidshem/KTS (korttidstillsyn) för alla våra elever.
Med start ht-2024 ska Erikslundskolan rivas och byggas upp igen. Under tiden så kommer Anpassad grundskola vara evakuerad till Kronängskolan 1 på Gässlösa. När vi sedan kommer tillbaka till Erikslund ht-2026 finns det även en Grundskola för F-9.
Aktiveringspedagog på Anpassad grundskola Erikslund 1-9
Dina arbetsuppgifter
Du kommer arbeta som aktiveringspedagog på anpassad grundskola. I den rollen ingår det att ska skapa en trygg och lärorik miljö för våra elever tillsammans i team, där lärande och utveckling står i centrum. Anpassad grundskola är en verksamhet som är anpassad efter elevens behov vilket också ställer krav på dig som aktiveringspedagog att möta det på ett lyhört, strukturerat och lågaffektivt förhållningssätt.
Vi lär av varandra där eleven ständigt är i fokus. Du kommer att i samarbete med ansvarig lärare stötta elever i den dagliga verksamheten samt i fritidshemmet och KTS (korttidstillsyn). I arbetsuppgifterna kan det ingå att strukturera och omplanera dagen för enskilda elever utifrån klasslärarens grundplanering.
Arbetsuppgifterna delas mellan att arbeta i klass under skoldagen samt att arbeta på fritidshemmet/KTS före och efter skoltid. I uppdraget ingår det att vara fritidsansvarig, där du leder en grupp med resurspersoner. Du planerar fritidstiden utifrån rådande styrdokument och med hjälp av dina kollegor genomför aktiviteterna.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har aktiveringspedagogexamen/stödpedagogexamen från yrkeshögskola och som vill arbeta med elever i anpassad grundskola och elever i behov av särskilt stöd. Du har god samarbetsförmåga, tar ansvar, är engagerad, flexibel och initiativrik. Vi ser gärna att du har erfarenhet av barn med olika funktionsvariationer, du har arbetat med AKK och känner till TAKK.
Du har också kunskap om och erfarenhet av barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer och intellektuell funktionsnedsättning från utbildning och arbetslivserfarenhet. Ditt förhållningssätt är att barn gör rätt om de kan och du anpassar ditt bemötande och din kommunikation för att skapa förutsättningar för elever att tolka olika situationer och sammanhang. Du är lugn och möter eleverna lågaffektivt. Vi lägger stor vikt vid att du som söker har kunskap och verktyg att kunna möta barn i affekt av olika slag.
Du upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
