Aktiva Personliga assistenter sökes till 59-årig kvinna i Majorna
LSS-Partner AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg
2026-01-05
Vi söker assistenter till en av våra uppdragsgivare där personkemi är helt avgörande för en eventuell anställning. Det behövs inga speciella kvalifikationer eller medicinska erfarenheter. Vi kräver utdrag från belastningsregistret.
Beskrivning från uppdragsgivaren:
Jag är en glad och social Kvinna på 59 år som behöver assistenter.
Jag bor i Majorna och har en särbo.
Jag har en medfödd CP-skada och använder rullstol. Jag arbetsleder och förmedlar själv vad jag behöver assistans med. Jag är en positiv och aktiv person inom föreningsorganisationer. Jag lever ett mycket aktivt liv och är ofta ute på stan, på olika events eller hemma hos släkt och vänner.
Du är min förlängda arm och är behjälplig i min vardag såsom personlig hygien, förflyttning med Lyft, flytta mina armar tex upp på ett bord, massera händerna när de domnar. Eftersom jag har en hörselnedsättning är det viktigt att du pratar svenska och är bra på att artikulera med dina läppar eftersom jag behöver avläsa på dem vad du säger. På grund av min nervskada i händer och armar behöver du hjälpa mig att notera i kalender och främst skriva sms och därför viktigt att du är bra på att stava klar svenska. På fritiden är jag aktiv i föreningslivet så det händer att du börjar och slutar ditt arbetspass på andra ställen än i min bostad.
Jag söker framför allt kvinnliga assistenter som är mellan 20 - 50 år. Arbetstiderna är Dag 08-15 eller 15-21, Natt 21-08, sovande jour ingår i arbetet. Letar nu efter timvikarier som kan tänka sig att jobba främst natt, men även de andra tiderna på dygnet. Möjlighet till fasta schemapass och/eller mer omfattande sommarvikariat är stora.
Välkommen med din ansökan!
LSS-Partner är ett familjeföretag som arbetar för personer som har personlig assistans och har funnits sen 1994. Vi är formell arbetsgivare åt assistenter, har utbildningsverksamhet samt ger råd och stöd till arbetsledare och assistenter. Vi är anslutna till KFO och har tecknat gällande kollektivavtal. Vi har idag 50 uppdragsgivare och drygt 275 anställda assistenter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: Emma.augustsson@lss.se Arbetsgivare Lss-Partner AB
(org.nr 556538-4541), https://www.lss.se/
Järnbrotts Prästväg2 (visa karta
)
421 47 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
LSS-Partner AB Kontakt
Uppdragsansvarig
Emma Augustsson emma.augustsson@lss.se 031-689493 Jobbnummer
9669251