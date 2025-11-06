Aktiv ung tjej söker likasinnad personlig assistent utanför Värnamo
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Värnamo
2025-11-06
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Jag är en 21-årig tjej som bor i Hångerutanför Värnamo tillsammans med min familj.
Då jag föddes med en muskelsjukdom är jag i behov av extra stöttning i vardagen. Jag behöver hjälp med allt ifrån hygien, matlagning, handräckning och att köra min bil till de olika aktiviteterna.
Egenskaper som är viktiga är: Öppen, glad och pålitlig
Intressen som jag har är bakning, luftgevärsskytte, måleri och fika/shopping på stan.
Du kommer att ingå i ett team så viktigt att du är en teamplayer och förstår att det är viktigt att hjälpas åt för att jag ska få ihop min vardag.
Hjälpmedel som förekommer är lift och el-rullstol. det kan förekomma manuella lyft, så viktigt att du är frisk och stark i kroppen.
Krav;
• Körkort (manuell) och bil
• Flytande svenska
• Ej pälsdjurs allergiker
• Ej rökare
Ett plus om du har erfarenhet inom vården, men viktigast är personlig lämplighet.
Passen är förlagda över dygnets alla timmar och även kväll och helg.
Vi söker personal på fast rad samt timvikarier.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-12-23



Alma assistans AB
Angelica Soylu 0702178253
9591074