Aktiv ung kvinna i Solna söker personlig assistent- Långtidsvikariat ca 30
Assistans I Balans I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
Om mig:
Jag är en glad och aktiv ung kvinna på 33 år, boendes i Solna.
Jag tycker om att vara ute på utflykter och annat som förgyller min dag, så som att gå på museer, bio, skogspromenader och äta på restaurang. Så det är ett stort plus om du är van att utnyttja Stockholms kultur och fritidsaktiviteter. Fyra dagar i veckan går jag på Dagligverksamhet dagtid själv utan mina assistenter.
Om dig:
Jag önskar en kvinnlig assistent som är energifylld, initiativrik och precis som jag är social och gillar att gå på utflykter. Ibland är jag trött och vill ta det lugnt, ochdå behöver du vara lyhörd och kunna läsa av det.
Det är viktigt att du är intresserad av att lära känna mig och du får utbildning och handledning om det som rör mina funktionsnedsättningar (autism, utvecklingsstörning och epilepsi). Har du erfarenhet av att arbeta inom vård, omsorg eller pedagogiskt arbete är det en fördel, likaså om du tidigare arbetat nattetid. Hos mig är det sovande jour (5h/natt).
Mina assistenter är anställda av Assistans i Balans, vilket innebär en nära kommunikation med arbetsledare, en noggrann och tydlig introduktion som vi kör igång direkt, personlig handledning samt ut- och fortbildning. Du kommer att få det stöd Du behöver för att vara trygg och professionell i Ditt uppdrag som min personliga assistent.
Tjänsten:
Just nu söker jag en assistent på ett långtidsvikarat ca 30 timmar/veckan (minst 2 år). En assistent har efter avslutad föräldralediget börjat studera.
varierad arbetstid, dagar, kvällar, nätter och helger.
För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Bemanning:
Det ingår ett utökat (och arvoderat) bemanningsuppdrag i den här tjänsten som innebär att man vissa veckor måste vara anträffbar på annan tid än arbetstid, för att i situationer då ingripande krävs ringa in en vikarie eller själv hoppa in och assistera. Detta är Assistans i Balans sätt att säkerställa att våra uppdragsgivare alltid har en välbekant assistent vid sin sida. Uppdraget delas av alla assistenter som arbetar efter ett regelbundet schema.
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
Läs mer på www.assistansibalans.se
