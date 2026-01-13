Aktiv tjej i Solna söker vikarie!
2026-01-13
Hej!
Är du en kvinnlig eller manlig Personlig Assistent med erfarenhet och som är glad, social och framåt och älskar sport och idrott lika mycket som jag?
Då kanske du är rätt person för mig?
Känner du att du kan ta egna initiativ, läsa av stämningen angående vad som behöver göras och hur du ska förhålla dig i olika situationer och trivs med ett händelserikt schema?
Eftersom jag är väldigt aktiv och tränar mycket är det bra om du också tränar på fritiden, så att du kan hjälpa mig i mina träningstillfällen då jag behöver hjälp i det jag utövar. Jag tävlar i Framerunning så du behöver ha bra kondition så du hänger med när jag springer och utöver det tränar jag även styrketräning, dans och tävlar i Boccia.
Jag själv är en social och positiv tjej på 40 år som bor i Solna strax utanför Stockholm tillsammans med min katt, (=du tål pälsdjur). Arbetet hos mig innebär bland annat att hänga med mig på olika aktiviteter/möten, hjälpa till med matlagning och städning, men även hjälpa mig med kommunikation i vardagen. Jag tycker om att träna och måla. Det vore kul om du delar de intressena med mig. Arbetet börjar och slutar där jag befinner mig.
Nu söker jag en flexibel assistent som kan börja omgående och kan ställa upp vid behov och ordinaries frånvaro.
Det är viktigt att du kan vara flexibel då olika arbetstider förekommer (dag ca 8-19, natt ca 19-08 med 6 tim jour, dygnspass med 6 tim jour)
Kommunikation och att kunna tolka mig är en stor del av jobbet så det är viktigt att du pratar och skriver svenska obehindrat.
Jag kommer kontaktar de jag vill träffa för en intervju via mail.
Välkommen med din ansökan!
Märk ansökan med "Solna 2601".
Vi anordnar personlig assistans för assistansberättigade i Stockholms län.
För att säkerställa kompetens och kvalitet ställs höga krav på aktörer i branschen. Vi är en godkänd anordnare av personlig assistans.
En förutsättning för en god assistans är bra assistenter. Därför vill vi vara en attraktiv arbetsgivare med anställda som trivs och vill stanna hos oss. Med kollektivavtal genom Fremia säkerställer vi schyssta anställningsvillkor och rimlig lön. Vi arbetar löpande med arbetsmiljöfrågor och erbjuder regelbundna personalmöten och medarbetarsamtal. Löneförhandlingar sker årligen. Precis som våra kunder har alla anställda en kontaktperson på företaget som de kan vända sig till med frågor och funderingar kring arbetet, samt jourverksamhet att tillgå vid akuta ärenden utanför kontorstid.
Vi vill vara assistansbolaget som aldrig räds att prova nya arbetssätt. Vi påstår oss inte sitta på kunskap om vad som är bäst för våra kunder utan är alltid öppna för att lära oss nytt. Vi låter våra kunder utforma själv vilka delar av assistansen som vi ska sköta och vilka delar som kunden själv tar hand om. Vi stöttar och vägleder där det behövs och lägger oss inte i där vi inte behövs. Det finns lika många sätt att ha assistans som det finns assistansberättigade.
Lagarna som reglerar personlig assistans är många och de måste alla inblandade förhålla sig till, men det finns också många delar av assistansen som den
assistansberättigade är fri att forma efter dina behov och önskemål. Vi bjuder gärna på vår erfarenhet och vår kunskap men påstår aldrig att vi sitter på svaren om vad som är rätt eller fel för den enskilde. Ersättning
