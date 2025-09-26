Aktiv synskadad pojke i Täby söker ledsagare (ca 2,5 tim/vecka)
God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Täby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Täby
2025-09-26
God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
Om kunden:
Aktiv pojke i 13 årsåldern med nedsatt syn, han går i skolan dagtid och under eftermiddagar/kvällar sysslar han med olika aktiviteter, hans intressen är bland annat musik och sport. Är du en kreativ, glad person som gillar att vara aktiv? Då är ni en bra match och förhoppningsvis blir då detta det extrajobbet som du drömmer om!
Kvalifikationer/önskemål om ledsagare:
Aktiv, trygg och pedagogisk
Prata svenska utan brytning
Kunna möta upp kunden i skolan på tisdagar kl 15:45
Om tjänsten:
Ca 2,5 tim/vecka, möjlighet till fler timmar finns. Tillträde snarast.
Som ledsagare följer du med en kund, med en funktionsnedsättning, på olika aktiviteter. Det kan röra sig om shopping, gå på museum eller kanske ta en fika.
Ta nu chansen och skicka in din ansökan så hör vi av oss om förslag på uppdrag som kan passa dig!
I din ansökan vill vi ha ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och dina erfarenheter, ett CV samt kontaktuppgifter på hur vi kan nå dig.
Enligt lagen om registerkontroll och God Omsorgs policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen, blankett finner du här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
