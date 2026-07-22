Aktiv småbarnsmamma söker assistenter för sommar och höst (Lidingö)
Hela Sveriges Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lidingö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lidingö
2026-07-22
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Du bidrar till att en människa får möjlighet att leva efter sin vilja, att göra det den behöver, besöka de platser den önskar och vara med de människor den tycker om.
Inom Hela Sveriges Assistans har vi en hög professionell nivå och stort personligt engagemang. Vi är måna om att du i din roll som personlig assistent ska trivas och kunna arbeta under trygga förhållanden med goda villkor.
Vill du jobba med mig för att göra det möjligt för mig att leva ett vanligt och självständigt liv?
Jag är en 35-årig kvinna med omfattande muskelsvaghet och ledstelhet som gör att jag behöver hjälp med det mesta praktiska i livet.
Tack vare min assistans kan jag arbeta, ta hand om mitt barn och leva en aktiv vardag där min man får vara just min man.
Som min assistent är du mina muskler där de inte räcker till och följer mig överallt där jag befinner mig.
Om rollen
Jag söker dig som förstår vikten av integritet och att jag själv bestämmer över mitt liv.
Om du ser personlig assistans som ett vårdyrke är du inte rätt person för mig; jag är inte en patient utan en vuxen kvinna och förälder som behöver ditt fysiska stöd för att leva mitt liv.
I arbetet ingår:
Manuella förflyttningar (hjälpa mig att resa/sätta mig) vilket kräver att du är fysiskt stark.
Hjälp med personlig omvårdnad och alla vanligt förekommande sysslor i ett hem.
Fysisk hjälp för att jag ska kunna ta hand om mitt barn.
Att följa med på jobb, fritidsaktiviteter och ibland resor (även utomlands).
Vem är du?
Du behöver ingen tidigare erfarenhet, viktigast är din inställning och personlig kemi.
Vi ger dig en grundlig introduktion på plats.
Krav för tjänsten:
Kön: Kvinna (pga. arbetets art med personlig omvårdnad).
Hälsa: Icke-rökare och god fysisk styrka.
Språk: Goda kunskaper i svenska ELLER goda kunskaper i engelska kombinerat med grundläggande svenska.
Flexibilitet och effektivitet: Du behöver kunna växla mellan olika arbetsuppgifter och klara av att tidvis arbeta snabbt och effektivt. I arbetet hos mig förekommer både stunder med högt tempo och lugnare stunder.
Allergi: Du kan inte vara allergisk mot hundar då vi träffar hundar ibland.
Meriterande: Körkort och tidigare erfarenhet av personlig assistans.
Om tjänsterna
Vi söker nu en till två assistenter för följande omfattning:
Vikariat: 50–75 % under perioden 31 augusti 2026 till och med 30 mars 2027.
Arbetstider: Schemalagd tid dag, kväll och helg. I tjänsten ingår väntetid/jour med övernattning i eget rum i min lägenhet.
Att arbeta på Hela Sveriges Assistans
Vi erbjuder trygga anställningsvillkor genom Almega/Vårdföretagarnas kollektivavtal. Det innebär att du får avtalsenlig tjänstepension, försäkringar, utbildning och ett förmånligt friskvårdsbidrag. Innan anställning ska ett oöppnat utdrag ur belastningsregistret visas upp
(beställ blanketten "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning" hos Polisen redan idag).
Sista ansökningsdag:
2026-08-09 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hela Sveriges Assistans AB
(org.nr 556659-5210)
181 50 LIDINGÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hela Sveriges Assistans AB Jobbnummer
10009254