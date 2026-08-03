Aktiv personlig assistent till rörelseglädje i vardagen
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2026-08-03
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb där det händer saker – på riktigt? Jag söker dig som trivs i rörelse och vill vara med och skapa en aktiv och varierad vardag tillsammans med mig.
Jag är en 43-årig social och positiv person som lever ett aktivt liv. Hos mig blir du inte stillasittande särskilt ofta – vi är på dagcenter, går på hockey, tränar och hittar på olika aktiviteter. Simning, cykling och andra fysiska inslag är en självklar del av vardagen.
🟢 Tjänsten är flexibel (heltid, deltid eller extra – du väljer vad som passar dig)🟢 Arbetet innebär både aktiviteter och praktiska moment, inklusive förflyttningar🟢 Du får en vardag med variation, tempo och mycket rörelse
Jag tror att du som söker:✔️ gillar att hålla igång och har en god fysik✔️ är lyhörd, engagerad och positiv✔️ pratar mycket bra svenska✔️ gärna bor i Linköping (det kan dyka upp extra pass)
Erfarenhet är ett plus men inget måste – din inställning är viktigast.
Känner du igen dig i beskrivningen?Vad kul! Skicka in din ansökan och berätta mer om dig själv 😊
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
589 51 LINKÖPING Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
10019885