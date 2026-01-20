Aktiv personlig assistent sökes till omväxlande och meningsfull vardag
2026-01-20
Är du en lugn, positiv och aktiv person som trivs med ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik? Då kan detta vara tjänsten för dig! Om uppdragsgivaren
Han är en 31-årig kille som bor tillsammans med sin familj i Älmhult och söker nu en personlig assistent för ett föräldravikariat på 80 %. Musik är hans stora passion, och han älskar en aktiv vardag fylld av utevistelse, rörelse och uppfriskande bad. Som hans assistent blir du en del av hans vardag - både på daglig verksamhet och vid roliga utflykter, resor eller vid behov av sjukhusbesök. Här får du chansen att göra skillnad samtidigt som du har ett omväxlande och meningsfullt arbete! Han har epilepsi och behöver tillsyn dygnet runt, vilket gör det viktigt att du är stresstålig och trygg, och kan agera lugnt och sansat om ett epilepsianfall uppstår.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Har god/stark fysisk form.
Har körkort och god bilvana (du kör uppdragsgivarens bil i tjänsten).
Har grundläggande kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Är (helst) rökfri.
Viktiga egenskaperDu är:
Lugn, positiv och lyhörd.
Mjuk i ditt bemötande men samtidigt driven.
Påhittig, aktiv och initiativtagande.
Utåtriktad med humor och glädje.
Självständig, flexibel och stresstålig.
Arbetsuppgifter
Arbetet är varierande och inkluderar bland annat:
Personlig hygien och omvårdnad.
Stöd vid daglig verksamhet.
Hjälp vid matsituationer och matlagning.
Följa med till badhus, träning och fritidsaktiviteter.
Av- och påklädning samt stöd vid dusch och toalettbesök.
Hjälp vid förflyttningar.
Assistera vid resor och utflykter.
Omfattning & Arbetsupplägg:
Tillträde: Från cirka april 2026-augusti/september 2027.
Sysselsättningsgrad: Tidsbegränsat föräldravikariat på 80% (32 timmar i veckan enligt ett fast schema).
Avtal: Först genomförs introduktionspass, följt av 1-2 månaders timanställning innan vikariatet på 80 % påbörjas, förutsatt att allt fungerar som det ska.
Arbetspass: Dagpass 08:00-16:00 måndag till och med torsdag.
Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb - det är ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Vi uppskattar din kompetens och ditt engagemang, och vi ser varje individ som en värdefull del av vårt team. Hos oss erbjuds du:
Interna utbildningar för att stärka din kompetens och trygghet i rollen.
Handledning och stöd i vardagen från vårt erfarna team.
Förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Generöst friskvårdsbidrag för dig med fast tjänst.
Vill du veta mer om oss på ENKV och vårt arbetssätt? Läs gärna mer om vår vision och våra värderingar här!
Rekryteringsprocess & AnställningsvillkorRekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på ENKV assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs alltid ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på ENKV följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
För att kunna anställas hos oss behöver du ha fyllt 18 år, kunna styrka din identitet och visa att du har rätt att arbeta i Sverige. Dessutom krävs ett giltigt BankID eftersom både anställningsavtal och tidrapporter signeras digitalt.
För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), innan anställningens start. Läs mer om utbildningen och genomför den här.
Lön & Ersättningar
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Övriga ersättningar: Enligt kollektivavtal.
Vill du göra skillnad?
