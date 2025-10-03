Aktiv och social Personlig Assistent, Stockholm
2025-10-03
Jag söker en påhittig, positiv och trygg timmis! Är det dig jag söker?
Jag är en 22-årig tjej som bor i en egen lägenhet i Årstadal. Jag sitter i rullstol och har flera funktionsnedsättningar och hjälpmedel. Detta innebär att jag behöver assistans med alla mina grundläggande behov. Jag har en alternativ kommunikation som jag utvecklar löpande och jag hoppas att du vill hänga med på min utveckling - vi lär oss tillsammans!
På vardagarna jobbar jag och på min fritid tycker jag om att leva ett aktivt liv med shopping, musik, fika, ridning och hänga med kompisar bland annat. För att kunna göra detta så behöver jag dig!
Som personlig assistent hos mig behöver du vara pigg och ha humor. Jag tror du har energi som räcker för oss båda samt att du är ansvarsfull och flexibel. Du behöver också vara trygg i dig själv och ha ett stort engagemang. Du bör inte vara allergisk mot pälsdjur då jag gärna umgås med hundar och hästar. En bra grundfysik är bra då lyft kan förekomma.Arbetet utförs i mitt hem och på min arbetsplats i Västertorp.
Inga krav på tidigare erfarenhet, utan det avgörande är om vi trivs och passar ihop.
Omfattning: Extra vid behov under dagar, kvällar och helger.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
