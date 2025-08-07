Aktiv och glad kille i Kungsbacka söker en ny stjärna till ditt team!
2025-08-07
Är du en omtänksam person som tycker om att hålla igång och hitta på roliga saker? Då är detta jobbet för dig!
Vem är jag?
Jag är en 33-årig kille som bor i Kungsbacka och jag söker en ny personlig assistent till mitt team. Jag är en aktiv person med många intressen, som ridning och musik. Jag gillar också att ha kul med mina assistenter, till exempel genom att göra high fives. Jag uppskattar att få olika förslag på aktiviteter att välja mellan och det är viktigt för mig att du involverar mig i vardagen. Jag använder rullstol och kan delvis rulla själv, samt går med stöd av min assistent. På grund av min funktionsnedsättning kommunicerar jag inte med ord, men vi hittar våra egna sätt att förstå varandra. Jag ser fram emot att ha kul tillsammans! Du får gärna följa mig på Instagram! Här hittar du mig: @tobbe.jacobson.
Vem är du?
Jag söker en assistent som trivs med ett händelserikt jobb! Du bör vara snäll, lyhörd och se möjligheter. Det är viktigt att du är initiativtagande, kreativ och ansvarsfull. Det spelar ingen roll om du är man eller kvinna eller vilken ålder du har, det viktigaste är att vi trivs ihop! Det är bra om du har jobbat inom personlig assistans, äldreomsorg eller fritids tidigare, men inget måste.
Det är önskvärt att du har körkort för manuell växellåda eftersom jag behöver skjuts till kören på onsdagar. Vi använder min bil. Det är dock inget krav.
Tjänstens upplägg:
En tjänst med rullande schemarad.
Omfattning: 2-3 kvällar i veckan samt 1-2 helgpass i månaden.
Tider: Vardagar kl. 15-22. Helger kl. 10-16 eller kl. 16-22. Nattpass med sovande jour kan förekomma.
Tillträde för tjänsten är i slutet på augusti, med möjlighet till ströpass innan dess.
Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du kommer också få bra stöttning och kontakt med assistansansvarig.
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ersättning
