Aktiv och busig Personlig Assistent sökes till pojke i barkabystaden- Inge
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Järfälla
2025-12-12
.
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Vill du ha ett roligt jobb och även hjälpa mig med min livssituation?
Är du redo att samarbeta med mig i mina äventyr och i processen hjälpa till så jag kan lära mig nya saker och utforska livet?
Tjänst: Heltid.
Dina egenskaper och kvalitéer:
Du är en ungdomlig tjej/kvinna
Du är en lugn och trygg person
Du är snäll
Du är aktiv och busig
Du är kreativ, lekfull och glad
Du är tydlig i kommunikation och pratglad
Du är samarbetsvillig
Du har en stabil livssituation
Du ska kunna läsa på svenska ordentligt.
Aktiv hjälp krävs under utbildning och kommunikationsaktiviteter.
Du bör vara ansvarsfull och engagerad.
Plats:
Järfälla kommun, Barkabystaden. Busshållplats Sveatorget (300m)
Behov: Du hjälper mig med mina dagliga rutiner hemma, i skolan och andra dagar leker och har kul.
Hur du ansöker:
Ladda gärna upp en bild och berätta även varför du skulle vilja jobba med mig.
Enligt lagen om registerkontroll ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget (enligt God Assistans policy kräver vi belastningsutdraget för arbete på HVB-hem då den visar mer information än LSS) från polisens hemsida, blankett finner du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9642615