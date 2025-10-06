Aktiv och barnkär avlösare sökes i Ropsten/Gärdet (ca 6 tim/månad)
2025-10-06
God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.god-omsorg.se
Om kunden:
Snabb och aktiv pojke i 5 årsåldern söker barnkär avlösare som vill leka i lekparken tillsammans med honom. Han tycker även det är roligt att gå en barnvagnspromenad och få titta på bilar.
Kvalifikationer/önskemål om ledsagare/avlösare:
Barnkär
Aktiv
Stark (lyfta i/ur vagnen)
Bekväm med blöjbyten
Om tjänsten:
10 tim/månad, en dag varannan helg. Tillträde snarast.
Som ledsagare följer du med en kund, med en funktionsnedsättning, på olika aktiviteter. Det kan röra sig om shopping, gå på museum eller kanske ta en fika.
I din ansökan vill vi ha ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och dina erfarenheter, ett CV samt kontaktuppgifter på hur vi kan nå dig.
Enligt lagen om registerkontroll och God Omsorgs policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen, blankett finner du här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
