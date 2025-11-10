Aktiv lagerarbetare sökes till kunduppdrag
2025-11-10
Vi söker en lagerarbetare till ett uppdrag hos en av våra kunder. Rollen passar dig som trivs med ett fysiskt arbete, har ordning och struktur och vill bidra till ett effektivt och smidigt lagersystem.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.se

Arbetsuppgifter
Mottagning och kontroll av inkommande varor
Plock, pack och förberedelse av utgående leveranser
Organisera och hålla ordning på lagret
Hantering av truck och annan lagerutrustning vid behov
Samarbeta med kollegor för ett effektivt arbetsflöde
Vi erbjuder:
Anställning hos A 95 Consulting med uppdrag hos kund
En stabil arbetsmiljö med trevliga kollegor
Möjlighet till utveckling inom lager och logistik
Varierande arbetsuppgifter och tydliga rutiner

Kvalifikationer
Noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Erfarenhet från lagerarbete är meriterande
Truckkort är en fördel men inget krav
God fysik och trivs med ett praktiskt arbete
Svenska i tal och skrift
Så här söker du:
Vi använder oss av digitala CV:n som skapas via Junglia - ett smidigt och strukturerat sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se
Ämne: Lagerarbetare + Ditt namn

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: rekrytering@a95consulting.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A 95 Consulting AB
839 88 ÖSTERSUND
