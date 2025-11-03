Aktiv lagerarbetare sökes till kund
2025-11-03
Vi hjälper just nu en av våra kunder att hitta en lagerarbetare som vill vara en viktig del av det dagliga logistikarbetet och bidra till ett välfungerande lagerflöde.
I rollen arbetar du med plock, pack, mottagning och utskick av varor. Du har ett öga för detaljer, trivs med fysiskt arbete och gillar att arbeta i ett team där samarbete är nyckeln till framgång.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.sePubliceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Plocka och packa produkter för leverans
Ta emot och kontrollera gods
Bidra till att lagret hålls organiserat och effektivt
Vi erbjuder:
Anställning hos kundföretaget via A 95 Consulting
En trygg arbetsplats med god laganda
Möjlighet att växa inom lager och logistikKvalifikationer
Noggrann, strukturerad och pålitlig
Tidigare erfarenhet av lagerarbete är en fördel
Truckkort och god fysik ses som meriterande
Goda kunskaper i svenska
Så här söker du
Vi använder digitala CV:n som skapas via Junglia - ett enkelt och effektivt sätt att söka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se
Ämne: Lagerarbetare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
E-post: rekrytering@a95consulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A 95 Consulting AB
(org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
283 36 OSBY Jobbnummer
9586655