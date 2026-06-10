Aktiv kvinna söker personlig assistent i Vetlanda
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vetlanda Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vetlanda
2026-06-10
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Vetlanda
, Sävsjö
, Eksjö
, Nässjö
, Uppvidinge
eller i hela Sverige
Beskrivning av tjänsten som personlig assistent
Observera att vi enbart söker kvinnor till detta uppdrag!
Vår kund är ute mycket och rör sig och därför är det bra om du är aktiv och gillar att vara ute och träna. Cykling är ett stort intresse.
Intresse av matlagning och bakning är ett plus.
Stort intresse för sina egna hundar.
Vår kund gillar även att vara kreativ på olika sätt genom varför det är bra att du delar detta intresse.
Arbetet består av att göra hushållsarbete såsom städ, tvätt och hygien m.m.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Gärna kreativ
Gärna Händig
Social
Lyhörd
Inlyssnande
InitiativPubliceringsdatum2026-06-10Körkortskrav
Hund finns i hemmet.
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
Anställningsform: Visstidsanställning och vid behov
Omfattning: Deltid ca 75%
Arbetstid: Dagtid/Kvällstid ej natt
Tillträde: Enl övk
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 2026-08-31
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Ann-Charlotte Dahlander
Verksamhetschef
010-1303053
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-2586822-2046085". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Rådhusgatan 29 (visa karta
)
571 31 NÄSSJÖ Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9957286