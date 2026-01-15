Aktiv kvinna i Sollentuna söker personlig assistent
Evanda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sollentuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sollentuna
2026-01-15
Evanda Assistans jobbar för möjligheten till en personligt anpassad assistans, där individens behov och vilja sätts i första hand.
Vår dröm och vision är ett företag som skapar möjligheter och ett företag som är det självklara valet för assistansberättigade som själva vill styra över och ta ansvar för sin vardag.
Uppdraget Evanda Assistans har är att erbjuda våra kunder möjligheten att förbli så oberoende som möjligt, utifrån vårt engagemang, vår kunskap och erfarenhet.
Är du en aktiv, ansvarsfull och framför allt inkännande person som söker en meningsfull och givande arbetsmöjlighet? Vi letar efter just dig - en person med tidigare erfarenhet av personlig assistans.
Kunden talar för sig själv och styr sin vardag men av erfarenhet vet du att det krävs mer än att bara följa direktiv, du behöver kunna känna in och både stödja och uppmuntra där det behövs.
Arbetet är aktivt och utöver de vardagliga sysslorna kan dagarna kan innehålla allt från simning eller gym till kortare och längre resor. Vi ser därför att du är en aktiv person som både uppskattar aktiviteter och hanterar varierande dagar.
I kunds hem är du noga med att hålla ordning efter dig och kan hantera att växla mellan att vara en aktiv hjälp och att vara mer passiv vid behov.
Sammanfattat är du:
• Flytande i det svenska språket
• Erfaren inom arbetet som personlig assistent
• Flexibel och beredd att arbeta varierande tider, inklusive dag, natt, kväll och helg
• Inkännande, aktiv, positiv och ansvarsfull, med förmågan att växla mellan uppmuntran och att följa
• Rökfri, helst helt tobaksfri
Meriterande kvalifikationer:
• Simkunnig
• Engelsktalande
• Möjlighet att följa med vid resor, inklusive utlandsresor Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Evanda Assistans AB
Andreas Ånäs 0726489928
Andreas Ånäs 0726489928 Jobbnummer
