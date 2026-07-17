Aktiv kille i Linköping söker Ledsagare och Avlösare
Olivia Personlig Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2026-07-17
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På Olivia Personlig Assistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du? Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
På Olivia Personlig Assistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad ledsagare och avlösare till en kille i Ånestad/Vidingsjö, Linköping. Han har Downs syndrom, autism samt en måttlig intellektuell funktionsnedsättning, och vi letar efter dig som vill sätta guldkant på hans vardag genom både aktivitet och trygghet.
I rollen som ledsagare följer du med på en mängd olika fritidsaktiviteter utanför hemmet. Det innebär allt från gymträning, simning och bowling till gymnastik och besök i lekparken. Ditt uppdrag är att vara ett stöd i själva aktiviteten, men också i alla moment runtomkring. Som avlösare befinner du dig istället i eller i anslutning till hemmet för att ge vårdnadshavarna tillfällig avlastning. Där kan ni spendera tid på tomten eller bada i familjens egen pool under somrarna.
Killens stora intressen är musik, att cykla och att gunga, och vi ser därför gärna att du är en person som uppskattar en aktiv livsstil och har lätt för att bjuda på energi och glädje. Du kommer att spela en viktig roll i att möjliggöra en aktiv och meningsfull fritid för honom i en trygg miljö.
Tider: Arbetstiderna är oftast tisdagar och torsdagar 17:00-20:00 samt en lördag i månaden 12-17, önskan finns av tid mån-fre 15:30-17:00.
men övriga tider kan även förekomma utifrån diskussion kring kunds behov.
Om dig
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som brinner för att arbeta med människor och som kan se till andra människors behov. Som person är du lyhörd, social samt gillar att hålla dig aktiv. En stor merit är att du kan agera ansvarsfullt och arbeta självständigt med en god pedagogisk förmåga.
KRAV:
Erfarenhet av någon form av bildstöd (exempelvis AKK)
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av downs-syndrom
För anställning krävs att du har ett BankID och godkänner att använda detta i tjänsten samt att du uppvisar ett aktuellt utdrag ur polisens belastningsregister, det beställer du här. Registret du ska beställa heter "Arbete med barn med funktionsnedsättningar", då vi använder detta för alla våra anställningar.
Omfattning: Deltid/Extra på cirka 28% av heltid. 46 timmar i månaden.
Tjänster: 2 tjänster (ordinarie samt vikarie) i dagsläget.
Tillträde: Enligt överenskommelse. Genomgång av ansökan sker löpande och tjänsten kan därmed komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID -handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år behöver du uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Det är viktigt att utdragen beställs i god tid, eftersom Polisens handläggningstid kan variera. Med anledning av lagändring från den 1 mars 2026 utökas registerkontrollen till att omfatta både utdrag ur belastningsregistret och utdrag från misstankeregistret.
Du beställer enkelt utdragen med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag enligt de nya reglerna.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund / brukare och eventuell anhörig, godman eller annan. Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen . Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om kollektivavtal och förmåner hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8085275-2104983". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans Aktiebolag
(org.nr 556630-8986), https://oliviaassistans.teamtailor.com
Linköping Central Station (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Arbetsplats
Olivia Personlig Assistans AB Jobbnummer
10005260