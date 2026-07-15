Aktiv kille i Gråbo söker personlig assistent
Passal AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lerum Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lerum
2026-07-15
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Är du min nya assistent?
Hej! Jag heter Herman och söker en ny personlig assistent för en tjänst på ca 60% samt vid behov.
Om mig
Jag är en 25-årig kille som bor i ett mysigt litet hus i Gråbo (Lerum), nära Alingsås. Jag är social och levnadsglad. Jag har en medfödd muskelsjukdom som gör att jag behöver personlig assistans dygnet runt. För närvarande utbildar jag mig till pastor. På fritiden älskar jag att umgås med familj och vänner, titta på fotboll och vara ledare i olika ungdomsgrupper. Jag gillar att ha många bollar i luften och lever ett aktivt liv! Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Som min assistent kommer du att vara med mig i min vardag och följa med på diverse aktiviteter. Du kommer att vara behjälplig med alla praktiska moment såsom att hjälpa mig med på- och avklädning, hygien, måltider samt sjuk- och andningsgymnastik. Du kommer också att hjälpa till med hushållssysslor.
Vem är du?
Jag söker dig som är positiv, lyhörd och trygg. Du ser möjligheter, kan läsa av situationer och har en god förmåga att skapa trygghet och förtroende omkring dig. Du är även ansvarstagande och pålitlig, vilket betyder att jag kan lita på att du dyker upp i tid, tar uppgifter på allvar och håller vad du lovar.
Har du en vårdutbildning eller tidigare erfarenhet som personlig assistent är det ett plus, men det viktigaste är att du är en stabil person med hjärtat på rätt ställe.
Körkort är ett krav och det är viktigt att du behärskar svenska språket.Om tjänsten
Omfattning: ca 60%
Arbetstider: vardagar ca kl.7-18 och en lördagkväll var fjärde helg kl.16.30-23.30.
Tillträde: 1 september med inskolning innan dess.
Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du kommer också få bra stöttning och kontakt med ansvarig koordinator.
Vid intervjun behöver du visa utdrag ur belastningsregistret samt handling som styrker din rätt att arbeta i Sverige (pass, nationellt ID eller personbevis med körkort).
Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz krävs arbetstillstånd eller permanent uppehållstillstånd.
Vi är enligt lag skyldiga att kontrollera detta innan anställning.
Välkommen med din ansökan!
Annonsens ref.nr: 1156
Ansvarig rekryterare: Johan Håkansson
Telefonnummer: 010-70 77 822
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen.
kl.16.30-23.30 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Passal AB
(org.nr 556599-8316)
Lilla Bommen 6 (visa karta
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411 04 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10003843