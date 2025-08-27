Aktiv kille i centrala Linköping söker Ledsagare och Avlösare
2025-08-27
På Olivia Personlig Assistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du? Publiceringsdatum2025-08-27Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta som ledsagare och/eller avlösare till en kille på 19 år. Han har downs-syndrom, autism samt måttlig intellektuell funktionsnedsättning och bor i centrala Linköping.
Hans intressen är bland annat att cykla, vara i lekparken och gunga eller lyssna på musik. Hemma finns även egen pool som han gillar att bada i på somrarna.
När du jobbar som avlösare befinner du dig i hemmet samt på tomten hos kunden och tillfälligt avlastar vårdnadshavare.
Ledsagartjänst går ut på att följa med på olika aktiviteter så som att gå på gym, ridning, bowling, gymnastisk och alla moment omkring dessa aktiviteter.
I arbetet ingår det bland annat att medverka vid på- och avklädning samt viss hjälp vid toabesök.
Tider: Arbetstiderna är oftast tisdagar och torsdagar 17:00-20:00 samt en lördag i månaden 12-17, men övriga tider kan även förekomma utifrån diskussion kring kunds behov.
Om dig
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som brinner för att arbeta med människor och som kan se till andra människors behov. Som person är du lyhörd, social samt gillar att hålla dig aktiv. En stor merit är att du kan agera ansvarsfullt och arbeta självständigt med en god pedagogisk förmåga.
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av downs-syndrom
KRAV:
Erfarenhet av någon form av bildstöd (exempelvis AKK)
För anställning krävs att du har ett BankID och godkänner att använda detta i tjänsten samt att du uppvisar ett aktuellt utdrag ur polisens belastningsregister, det beställer du här. Registret du ska beställa heter "Arbete med barn med funktionsnedsättningar", då vi använder detta för alla våra anställningar.
Omfattning: Deltid/Extra på cirka 25%. Ca 40 timmar i månaden.
Tillträde: Enligt överenskommelse. Genomgång av ansökan sker löpande och tjänsten kan därmed komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
För dig med Anställningsstöd
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Olivia Personlig Assistans även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om rekryteringsprocessen
Efter en eventuell intervju försöker vi alltid återkomma inom 14 dagar till att man får höra mer om tjänsten. Detta förutsatt att vi även fått information från eventuella referenser. Därefter ser vi över en möjlig matchning med någon av våra kunder.
Vid eventuell anställning kan du komma att bli ombedd för att uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret från polisen.
Hantering av din ansökan
Din ansökan kan komma att läsas av medarbetare inom Olivia Personlig Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan även komma att delas med systerbolag till Olivia Personlig Assistans, om din profil matchar en annan tjänst inom koncernen Team Olivia.
Om kollektivavtal och förmåner hos Olivia
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Förmåner inkluderar bland annat tillgång till rabatterade produkter och tjänster hos ett antal samarbetsbolag.
