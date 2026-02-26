Aktiv engagerad assistent sökes till kille i Tobo/Örbyhus, körkort krav
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2026-02-26
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Studerar du till undersköterska och behöver du ett extrajobb eller sommarjobb, kanske vid sidan om dina studier? Eller letar du bara helt nya roliga utmaningar?
Då tycker jag du ska söka den här tjänsten som personlig assistent hos oss! Vi söker just nu dig som vill arbeta på timme med möjlighet till en fast schemarad längre fram.
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent till en 21 årig kille i Örbyhus.
Arbetstiderna är dagtid 07-19 samt 19-07, (dygn) med jour på natten veckans alla dagar. Under helgerna, som bara springer iväg sker flertalet roliga aktiviteter tillsammans med kund och andra vänner.
För att trivas i rollen som personlig assistent hos oss; tror vi att du är en person som ser detta arbete som mer än bara ett arbete. Du arbetar alltid med hjärtat, och med ett stort engagemang i det du gör. Du är närvarande, flexibel och noggrann i din personlighet och person. Det är meriterande om du tidigare arbetat som personlig assistent men detta är inget krav för tjänsten.
Katt finns i hemmet. Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alma Assistans AB
(org.nr 556791-9062) Arbetsplats
Alma assistans AB Kontakt
Kurt Oterhals 0724018652 Jobbnummer
9765125