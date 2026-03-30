Aktiv assistent med ett inre lugn, sökes till 22årig man i Jönköping
2026-03-30
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Vill du jobba med något viktigt och meningsfullt? Är du lojal, omtänksam och älskar att arbeta med människor?
Då är du kanske den personen vi söker!
Nu söker vi en stabila och engagerade assistenter till vår kund!
Kunden är en man i 22-års åldern som bor själv i en lägenhet på Strandängen i Jönköping. Han är glad, går på daglig verksamhet och tycker om att vara aktiv med sina assistenter.
Kunden har ett stort hjälpbehov och behöver hjälp med allt.
• Hjälp med personlig hygien, på- och avklädning, förflyttningar, tunga lyft kan förekomma
• Städning och andra hushållssysslor
• Följa med på aktiviteter, träning, läkarbesök
• Kommunikation och socialt stöd
Kunden har ett stort medicinsk behov med sond, sug och epilepsi. Erfarenhet av detta är önskvärt, men inget krav.
Du som söker ska ha en hög arbetsmoral och känna stort ansvar för ditt arbete. Du ska vara flexibel, ha god förmåga att anpassa dig efter situation, uppskatta och arbeta för kundens bästa i vardagen. Du uppskattar noggrannhet och tydlig kommunikation. Du är lugn, empatiskt och lyhörd för kundens behov och önskemål. Du behärskar svenska i tal och skrift.
God samarbetsförmåga efterfrågas då det är dubbelbemanning dygnets alla timmar.
Erfarenhet av personlig assistans eller liknande arbete är ett plus, men det viktigaste är att du är engagerad och trygg i din roll.
Vi söker i första hand timvikarie som vill arbeta på schema under sommaren, men chans att börja redan nu, med möjlighet att gå på en deltidstjänst efter sommaren.
Arbetspassen är förlagda, dag, kväll och helger. Vaken natt kan eventuellt förekomma vid enstaka tillfällen
Vi ser gärna att du är rökfri.
Tillträde enligt överenskommelse.
Introduktion och delegering.
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan slutdatum så tveka inte, skicka in cv och personligt brev snarast!
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Helene Karlsson helene.karlsson@friab.se 0725471812
