Åklagarmyndigheten söker ny rättschef, tillika chef för rättsavdelningen
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2026-06-24
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På Åklagarmyndigheten känner vi stolthet när vi går till jobbet. Tillsammans är vi över 2 250 engagerade och kompetenta medarbetare som står upp för rättssäkerhet, rättstrygghet och demokratiska värden. Oavsett roll i myndigheten så bidrar alla till vårt viktiga samhällsuppdrag.
Vill du bli en del av Åklagarmyndigheten? Vi strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
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1 plats(er).
Rättschef
Åklagarmyndigheten söker rättschef tillika chef för rättsavdelningen vid huvudkontoret i Stockholm.
Avdelningen består idag av ca 30 medarbetare huvudsakligen fördelade på tre enheter, administrativa enheten, enheten för internationell samordning och utveckling samt enheten för internationellt rättsligt samarbete. Vid avdelningen finns även en biträdande rättschef.
Rättsavdelningen är huvudansvarig för:
Myndighetens arbetsordning, utgivningen av Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd, Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot, Riksåklagarens riktlinjer, Riksåklagarens rättsliga ställningstaganden, Åklagarmyndighetens riktlinjer och Rättslig vägledning
Rättslig utveckling i den utsträckning detta inte är en uppgift för Utvecklingscentrum eller tillsynsavdelningen
Samordning av remisser, gemensamma beredningar och delningar till myndigheten
Stöd och service i fråga om juridisk information inom myndigheten
Övriga verksjuridiska frågor
Rättschefen är utgivare av Åklagarmyndighetens författningssamling.
Rättsavdelningen är även huvudansvarig för riksåklagarens handläggning av brottmålsfrågor som inte tillsynsavdelningen ansvarar för. Dessa uppgifter innefattar bl.a. riksåklagarens verksamhet i Högsta domstolen utom ärenden om resning och klagan över domvilla, förteckning över prioriterade prejudikatfrågor samt allmänna rättsliga förfrågningar från bl.a. allmänheten.
På Rättsavdelningen finns myndighetens arkivfunktion samt biblioteket som ger stöd och service i fråga om rättslig information till hela myndigheten.Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
Rättschefen ansvarar för avdelningens verksamhet, resurser och resultat. I rollen som avdelningschef ingår ett övergripande personal- och arbetsmiljöansvar för medarbetarna på avdelningen som du leder genom de tre enhetscheferna samt den biträdande rättschefen.
Rättschefen samverkar med andra avdelningar vid huvudkontoret, Utvecklingscentrum, åklagarområdena/Nationella åklagaravdelningen, åklagarkammare, riksenheter samt andra myndigheter.
Rättschefen är direkt underställd riksåklagaren och ingår i Åklagarmyndighetens ledningsgrupp och bidrar till det strategiska arbetet i myndigheten. Du förväntas ha ett helhetsperspektiv och bidra till myndighetens ledning såväl som långsiktiga utveckling.
Dina kvaliteter och kvalifikationer
Vi söker dig som har
nordisk juristexamen
väl vitsordad erfarenhet av rättslig styrning och ledning av statlig verksamhet
väl vitsordad praktisk erfarenhet av straff- och processrätt som domare eller åklagare
väl vitsordad erfarenhet av ledarskap med personalansvar, tex. som enhetschef eller motsvarande nivå
ledarskapsutbildning
erfarenhet av att samverka med andra myndigheter och organisationer.
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift samt god förmåga att uttrycka dig på engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
väl vitsordad erfarenhet av lagstiftningsarbete
väl vitsordad erfarenhet av att leda genom underställda chefer
väl vitsordad erfarenhet av arbete med strategiska frågor på organisationsövergripande nivå
väl vitsordad erfarenhet av att omsätta och förankra strategiska frågor i den verksamhet man leder.
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmåga. Som grund för den bedömningen ligger Åklagarmyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Åklagarmyndigheten och omfattar följande förmågor:
Stabilitet
Helhetssyn
Kommunikationsförmåga
Social förmåga
Förmåga att nå mål och resultat
Förändringsförmåga
Vi ställer även krav på en god analytisk förmåga och hög integritet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ÅM2026-2613". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åklagarmyndigheten
(org.nr 202100-0084)
Box 5553 (visa karta
)
114 85 STOCKHOLM Arbetsplats
Åklagarmyndigheten, Huvudkontoret Kontakt
Facklig kontaktperson Saco-S
Martina Winslow martina.winslow@aklagare.se 010-562 54 21 Jobbnummer
9977328