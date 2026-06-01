AKG Sverige söker Handledare för personer med synnedsättning
AKG Sverige söker Handledare i uppdraget Yrkesintroduktion för personer med synnedsättning (YIS)
AKG Sverige AB är ett dynamiskt företag som har vuxit snabbt, från cirka 15 medarbetare år 2023 till över 170 engagerade kollegor idag. Som en del av Angus Knight Group, en global aktör inom utbildning, anställning och samhällstjänster, är vi dedikerade till att göra en positiv skillnad för individer och samhällen. Vi arbetar för att bredda deltagarnas perspektiv på arbetsmarknaden och karriärmöjligheter, med fokus på deltagarnas behov och utveckling.
Yrkesintroduktion för personer med synnedsättning består av olika förberedande insatser, uppdelade i fyra steg under ungefär 1-1,5 år. Under denna tid ska våra deltagare få del av individuellt lämpliga aktiviteter som gör att de når sitt mål om att få ett arbete eller att delta i en utbildning som leder till arbete.
Din profilVi söker dig som är självgående, driven och engagerad i andra människor. Målgruppen är mycket bred vilket ställer stora krav på dig och dina kollegor att kunna anpassa innehåll och upplägg i våra aktiviteter på individnivå. Mycket av ditt arbete kommer handla om att stärka våra deltagares självkänsla, självförtroende och motivation varför vi ser det som självklart att du dels har erfarenhet av att interagera med människor som har en synnedsättning men även att du drivs av att engagera och få andra människor att växa - utan att bli övertagande av ansvar. En viktig balans enligt oss på AKG!
Du är därtill i grunden positiv och prestigelös med god självkännedom om vilka förutsättningar du själv behöver för att må bra och lyckas i ditt arbete. Du utmanas av att testa olika vägar och metoder, och du trivs såväl med att arbeta självständigt som att vara en del av ett team.
Rollen som HandledareUtöver att utbilda, stötta, coacha och motivera våra deltagare har du hela tiden målet i sikte- och ett tydligt uppdrag att finna en lämplig väg för individen som leder mot arbete eller studier. Detta ställer stora krav på ett individanpassat arbetssätt. Rollen innebär därtill en del administration och dokumentation i våra egna och kundens system.
Vi på AKG Sverige arbetar teambaserat och i rollen som Handledare ansvarar du tillsammans med Synpedagog och lokalt team samt Kvalitetsansvarig för att säkra att vi genom våra interna processer bedriver en leverans vi är stolta över och du är en nyckelperson i det löpande utvecklingsarbetet.
Minst 1 års erfarenhet av att planera och samordna aktiverande och motiverande insatser för personer med funktionsnedsättning
Minst 1 års erfarenhet av anskaffning av arbetsprövnings- och praktikplatser
Din arbetsvardag kommer vara flexibel, utmanande och mycket värdeskapande!
I medarbetarskapet hos AKG Sverige vilar en förväntan om att var och en, dvs DU själv, tar ansvar för att öka din självkännedom om vilka förutsättningar du behöver för att må bra och lyckas i ditt arbete – och vågar kommunicera dessa till dina kollegor. Då kan vi tillsammans klara det mesta!
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten
Är DU den vi söker? Inkom med din ansökan snarast möjligt då vi kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vi erbjuder ett flexibelt och stimulerande arbete i en nytänkande organisation där både tempot och taket är högt.
Anställningens omfattning: Heltid/deltid efter överenskommelse.
Tjänstens placeringsort är Växjö.
Tillträde: Vi planerar att tillsätta denna roll under juni 2026
För frågor kring tjänsten, maila ansvarig rekryterare.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AKG Sverige AB
(org.nr 559357-9823)
352 22 VÄXJÖ Kontakt
Rekryterare
Andrei Balsianu andrei.balsianu@akgsverige.se Jobbnummer
9939677