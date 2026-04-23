AKG Sverige söker Arbetsterapeut med synkompetens
AKG Sverige söker engagerad och kreativ Arbetsterapeut med synkompetens!Vår vision är att vara en ledande aktör som erbjuder tjänster till människor för att stödja, stärka och motivera dem att komma ut i arbete eller studier. Som en del av Angus Knight Group är AKG Sverige i en spännande utvecklingsfas och efter att ha vunnit upphandlingen Yrkesintroduktion för personer med synnedsättning söker vi nu medarbetare som har kompetens, drivkraft och nyfikenhet att leverera denna fina tjänst tillsammans med oss!
Yrkesintroduktion för personer med synnedsättning består av olika förberedande insatser, uppdelade i fyra steg under ungefär 1-1,5 år. Under denna tid ska våra deltagare få del av individuellt lämpliga aktiviteter som gör att de når sitt mål om att få ett arbete eller att delta i en utbildning som leder till arbete.
Din profilVi söker dig som är självgående, driven och engagerad i andra människor. Målgruppen är mycket bred vilket ställer stora krav på dig och dina kollegor att kunna anpassa innehåll och upplägg i våra aktiviteter på individnivå. Mycket av ditt arbete kommer handla om att stärka våra deltagares självkänsla, självförtroende och motivation varför vi ser det som självklart att du dels har erfarenhet av att interagera med människor som har en synnedsättning men även att du drivs av att engagera och få andra människor att växa- utan att bli övertagande av ansvar. En viktig balans enligt oss på AKG Sverige!
Du är därtill i grunden positiv och prestigelös med god självkännedom om vilka förutsättningar du själv behöver för att må bra och lyckas i ditt arbete. Du utmanas av att testa olika vägar och metoder, och du trivs såväl med att arbeta självständigt som att vara en del av ett team.
Rollen som Arbetsterapeut med synkompetensUtöver att utbilda, stötta, coacha och motivera våra deltagare har du hela tiden målet i sikte- och ett tydligt uppdrag att finna en lämplig väg för individen som leder mot arbete eller studier. Detta ställer stora krav på ett individanpassat arbetssätt. Rollen innebär därtill en del administration och dokumentation i våra egna och kundens system.
Vi på AKG Sverige arbetar teambaserat och i rollen som Arbetsterapeut med synkompetens ansvarar du tillsammans med lokalt team samt Kvalitetsansvarig för att säkra att vi genom våra interna processer bedriver en leverans vi är stolta över och du är en nyckelperson i det löpande utvecklingsarbetet.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.Publiceringsdatum2026-04-23Kompetenser
Utbildad arbetsterapeut
Minst ett (1) års erfarenhet av arbete (minst 50 % av heltid) med målgruppen personer med synnedsättning
Kunskaper kring synnedsättningar och dess konsekvenser,
Kunskaper om kompensatoriska metoder och hjälpmedel för personer med synnedsättningar
Erfarenhet av att utbilda personer i förstorings- och skärmuppläsningsprogram kopplat till Officepaketet
Är DU den vi söker? Inkom med din ansökan snarast möjligt då vi kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vi erbjuder ett flexibelt och stimulerande arbete i en nytänkande organisation där både tempot och taket är högt.
Anställningens omfattning: Heltid/deltid efter överenskommelse.
Tillträde: Vi planerar att tillsätta denna roll under maj 2026 men kommer att träffa kandidater löpande så tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AKG Sverige AB
214 22 MALMÖ Kontakt
Slejman Karadag slejman.karadag@akgsverige.se
