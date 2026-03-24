Akalla grundskola söker skolsköterska
Stockholms kommun / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-03-24
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Din framtida arbetsplats
Akalla Grundskola är en tvåparallellig kommunal F-9 skola med ca 535 elever och 105 medarbetare.
Till Akalla grundskola hör också Järvas regionala särskilda undervisningsgrupper.
Vi arbetar i stor utsträckning med tre-och tvålärarsystem i åk 1-9. Vi har möjligheter att använda de stora grönområdena kring Järvafältet och Akalla by/gård både på skoltid och fritidstid. Skolan ligger nära allmänna kommunikationer.
Vi är en mångkulturell skola och vi strävar efter att använda ett språkutvecklande arbetssätt och metoder som gynnar våra elever. Vi arbetar hela tiden med att utveckla vår verksamhet för att ge våra elever den bästa möjliga undervisningen i en trivsam skolmiljö.
Vår skola satsar på internationaliseringsarbete som främjar både elevernas och personalens utveckling. Sedan 2024 har skolan en ackreditering för Erasmus + och har ett pågående projekt med en skola i Spanien som inkluderar en utbytesresa.
Skolan arbetar aktivt med värdegrundsarbetet inklusive våldsprevention och använder metoden Mentorer i våldsprevention, MVP, i åk 4-5 och 7-8.
Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Inom Akalla grundskola börjar elevhälsan redan i klassrummet och i samråd med lärare, vilket ger goda förutsättningar att utveckla det förebyggande och elevhälsofrämjande arbetet på skolan. Vi har i dagsläget en skolsköterska på 100% men behöver rekrytera en kollega på 40%. Därför söker vi nu dig.
Som skolsköterska är du en viktig medlem av elevhälsoteamet, där dina kunskaper om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling tas tillvara på.
Du kommer att samverka med elever, vårdnadshavare och skolans personal samt externa aktörer. Tillsammans med befintlig skolsköterska, skolläkare och i samråd med skolledning ansvarar du för organisationen av elevhälsans medicinska insatser i skolan.
Skolledning uppmuntrar till fortbildning och det finns ett väl uppbyggt samarbete med skolsköterskor på andra skolor i regionen. Regelbunden handledning erbjuds i stadens nätverk.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska i botten och har en specialistsjuksköterskeutbildning inom några av nedanstående inriktningar:
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Distriktssköterska 75 hp
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Barn och ungdom 60 hp
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Skolsköterska 60 hp
Du har ett empatiskt förhållningssätt och är lyhördhet inför andra människors känslouttryck och har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Rollen har många kontaktytor och du bidrar med ett professionellt och gott samarbete genom att ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt. Du arbetar strukturerat mot planerade mål för verksamheten och har samtidigt en flexibilitet för att ställa om ditt förhållningssätt efter nya omständigheter, och därigenom styra om dina arbetsuppgifter utifrån ändrade prioriteringar. Vidare är du noggrann och medveten om kvalitetsstandard inom ramen för ditt uppdrag.
Din ansökan
I ditt personliga brev vill vi ha information som styrker eller förtydligar hur och i vilken utsträckning du uppfyller våra krav och önskemål i annonsen. Motivera även gärna varför du är intresserad av just den här tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1583". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Akalla Grundskola Kontakt
Tomas Andersson, Rektor Akalla Grundskola 08-50845108 Jobbnummer
9815670