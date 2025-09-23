Akademiska sjukhuset söker SSK samt specialist SSK till akutmottagningen
2025-09-23
Vi på Big Care söker SSK och specialist SSK till akutmottagningen i Uppsala höst och vinter 2025. Vi eftersöker allmänsjuksköterska samt även specialistsköterskor specialicerade till Intensivvård, anestesi, akutsjukvård & ambulanssjukvård
Information om uppdraget:
På akutmottagningen tar vi emot patienter med akut sjukdom eller skada dygnet runt. Vi tar emot patienter som är över 15 år för kirurgiska och/eller ortopediska sökorsaker. För medicinska akuta tillstånd tar vi emot patienter som är över 18 år. Mycket svårt sjuka som transporteras med ambulans tas emot på akutmottagningen oavsett ålder. Akutmottagningen är öppen dygnet runt och det finns ingen tidsbokning eller regelrätt kösystem. Prioriteringsordningen är patientens enskilda hälsotillstånd. Akutsjukvården möter människor i livsavgörande ögonblick. I vårt dagliga arbete ligger fokus på akuta insatser. Vi är i beredskap att möta akuta händelser i samhället och vårt driv är att alltid utvecklas och bli bättre. Teamarbetet är vårt viktigaste redskap för att kunna ge vård med hög kvalitet på ett patientsäkert sätt. Vi söker personer med engagemang och driv som vill vara med och bygga upp framtidens akutsjukvård.
Aktuellt Behov
Kvalifikationskrav
Svenskt sjuksköterskelegitimation
Två års dokumenterad yrkeserfarenhet som sjuksköterska
Adekvat svenska i tal såväl som skrift
Minst 1 år på svensk somatisk akutmottagning.
Minst 3 år som legitimerad sjuksköterska.
Konsulten ska kunna arbeta Mån-Sön rotation och vara tillgänglig efter verksamhetens behov. Detta innebär att helg- och nattjänstgöring görs utifrån verksamhetens behov. Konsulten får önska 4 vetodagar (lediga dagar) under hela avtalsperioden. Schemarader på minst 75% kommer delas ut. A-tur: 07:00-15:30 C-tur: 12:00-21:15 V-Tur: 20:30-07:15
Ladda ned Medpeople-appen - Medpeople för att se alla uppdrag samt lön, supersmidig app för konsulter att ansöka om jobb på. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Big Care
(org.nr 556596-0555), http://www.bigcare.se/ Arbetsplats
Big Care Kontakt
John john@bigcare.se 0709993322 Jobbnummer
9522219