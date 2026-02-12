Akademikliniken i Stockholm söker legitimerad sjuksköterska anestesi
2026-02-12
Vill du arbeta med estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi på en klinik där arbetsglädje, hög kompetens och tryggt patientomhändertagande står i centrum?
På Akademikliniken i Stockholm blir du en del av ett drivet och positivt team som brinner för att leverera vård i världsklass - och som ser fram emot att välkomna dig som kollega!Publiceringsdatum2026-02-12Om företaget
Vår plastikkirurgiska klinik ligger på Storängsbotten, Gärdet, och består av tre avdelningar: Mottagning, Operation och Vårdavdelning. Här finns även vårt administrativa huvudkontor, vilket gör kliniken till Akademiklinikens hjärta. Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet och känner dig trygg i din yrkesroll. Vi lägger stor vikt på personlighet.
Du är en positiv person med intresse i och förmåga att arbeta nytänkande. Du tycker om att ta ansvar och att engagera dig.
Hos oss arbetar du i team och i nära relation till patienterna och därför ser vi att du har hög social kompetens och är bra på att läsa av patientens behov. Du är ödmjuk med förmåga att delge information på ett säkert och förtroendeingivande sätt. Dina arbetsuppgifter
Som anestesisjuksköterska arbetar du självständigt i samarbete med anestesiolog.
Vid behov ansvarar du också för övervakning och omhändertagande av patienten postoperativt.
Anställningsform
Timanställning vid behov
Arbetstider
Enligt överenskommelse. Dagtid, måndag t-o-m torsdag.Kontaktuppgifter för detta jobb
För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta, Jenny Boivie, jenny.boivie@ak.se
Välkommen med din ansökan (CV och ett personligt brev) per e-post till jenny.boivie@ak.se
. Märk din ansökan med "Sjuksköterska anestesi Stockholm". Urval sker löpande så skicka gärna din ansökan snarast möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: jenny.boivie@ak.se Arbetsgivarens referens
