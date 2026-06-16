Akademikliniken i Stockholm söker legitimerad anestesisjuksköterska
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2026-06-16
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Akademikliniken är Nordens ledande privata aktör inom plastikkirurgi och estetiska behandlingar. En koncern i stark expansion på en marknad i snabb tillväxt med fokus på expertis, trygghet och service av högsta kvalitet.
Om du delar vår vision "Världens nöjdaste kunder. Med sig själva.", uppskattar ett arbetssätt som genomsyras av våra värdeord Passionerade, Pålitliga, Professionella Pionjärer och vill arbeta med några av världens främsta estetiska experter så är du välkommen att kontakta oss. Läs mer om Akademikliniken på ak.se
Akademikliniken i Stockholm söker legitimerad anestesisjuksköterska
Vill du arbeta med estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi i ett expansivt företag där arbetsglädje, hög kompetens, säkerhet och bästa omhändertagande av patienten är i fokus? Då är vi ett engagerat och glatt gäng som ser fram emot att välkomna dig som kollega.
Vår plastikkirurgiska klinik i Stockholm ligger på Storängsbotten, Gärdet. Den kliniska verksamheten består i dagsläget av tre avdelningar; Mottagning, Operation och Vårdavdelning. På kliniken finns även Akademiklinikens administrativa huvudkontor. Publiceringsdatum2026-06-16Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet och känner dig trygg i din yrkesroll. Vi lägger stor vikt på personlighet.
Du är en positiv person med intresse i och förmåga att arbeta nytänkande. Du tycker om att ta ansvar och att engagera dig.
Hos oss arbetar du i team och i nära relation till patienterna och därför ser vi att du har hög social kompetens och är bra på att läsa av patientens behov. Du är ödmjuk med förmåga att delge information på ett säkert och förtroendeingivande sätt. Dina arbetsuppgifter
Som anestesisjuksköterska arbetar du självständigt i samarbete med anestesiolog.
Vid behov ansvarar du också för övervakning och omhändertagande av patienten postoperativt.
Anställningsform
Tillsvidareanställning 90%, 6 månaders provanställning tillämpas
Arbetstider
Dagtid, måndag - torsdag.Kontaktuppgifter för detta jobb
Välkommen med din ansökan (CV och ett personligt brev) per e-post till jenny.boivie@ak.se
. Märk din ansökan med "Sjuksköterska anestesi Stockholm". Urval sker löpande så skicka gärna din ansökan snarast möjligt.
Genom att skicka in din ansökan via e-post samtycker du till att CV, Personligt brev och dess personuppgifter behandlas av Akademikliniken för att hantera din ansökan. Uppgifterna kommer endast att hanteras av oss inom företaget, samt i enlighet med vår Integritetspolicy. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
Mail
E-post: jenny.boivie@ak.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Anestesi ssk Stockholm". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Akademikliniken Hj Aktiebolag
(org.nr 556546-0655), https://ak.se/
Storängsvägen 10 (visa karta
)
115 42 STOCKHOLM Arbetsplats
Storängsbotten Jobbnummer
9966522