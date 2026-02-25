Akademikliniken i Göteborg söker anestesisjuksköterska
2026-02-25
Vill du arbeta med estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi på Nordens ledande privatklinik med en trettioårig historia som ledande pionjär i branschen? Hög kompetens, säkerhet och bästa omhändertagande av patient i fokus!
Du kommer att jobba i ett härligt team med hög kompetens som har roligt tillsammans med fokus på att vara professionella under hela vårdprocessen. Våra värdeord är Passionerade, Pålitliga, Professionella, Pionjärer. Vår viktigaste tillgång är alla våra kvalificerade medarbetare.
Vår plastikkirurgiska klinik i Göteborg kommer from April 2026 att verka i nya fräscha lokaler i Mölndal. Den kliniska verksamheten består i dagsläget av tre avdelningar; Mottagning, Operation och Uppvakningsavdelning. Kliniken är öppen helgfria vardagar måndag till fredag. Publiceringsdatum2026-02-25Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet och känner dig trygg i din yrkesroll. Vi lägger stor vikt på personlighet.
Du är en positiv och flexibel person med förmåga att arbeta nytänkande. Du tycker om att ta ansvar och att ge service av högsta kvalitet.
Hos oss arbetar du i team och i nära relation till patienterna och därför ser vi att du har hög social kompetens och är bra på att läsa av patientens behov. Du är ödmjuk med förmåga att delge information på ett säkert och förtroendeingivande sätt. Dina arbetsuppgifter
Som anestesisjuksköterska arbetar du självständigt i samarbete med anestesiolog.
Vid behov ansvarar du också för övervakning och omhändertagande av patienten postoperativt. Vi utför ett stort och varierat utbud av olika operationer, både estetiska och medicinska, i antingen generell eller lokal anestesi. Du ingår i ett erfaret team bestående av kirurger, anestesipersonal, operationssjuksköterskor och operationsundersköterskor,
Anställningsform
Tillsvidareanställning (6 månaders provanställning tillämpas)
Deltid 60%
Arbetstider
Vardagar under dagtid och viss del kvällstid, förlagd måndag-torsdag.Kontaktuppgifter för detta jobb
Nyfiken, tveka inte att höra av dig till klinikansvarig Beatrice Conrad.
Välkommen med din ansökan (CV och ett personligt brev) per e-post till beatrice.conrad@ak.se
Märk din ansökan med "Anestesisjuksköterska Göteborg". Urval sker löpande.
Genom att skicka in din ansökan via e-post samtycker du till att CV, Personligt brev och dess personuppgifter behandlas av Akademikliniken för att hantera din ansökan. Uppgifterna kommer endast att hanteras av oss inom företaget, samt i enlighet med vår Integritetspolicy.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Mail
E-post: beatrice.conrad@ak.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Anestesisjuksköterska Göteborg". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Akademikliniken Hj AB
(org.nr 556546-0655), https://ak.se/
Guldhedstorget 1 (visa karta
)
413 21 GÖTEBORG Arbetsplats
