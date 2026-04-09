Akademihandläggare vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd leds idag av en akademichef, två prefekter och fyra/fem proprefekter som till sitt stöd har en controller, två akademihandläggare, samt administrativa funktioner som tillhandahålls centralt genom verksamhetsstöd. Vi söker nu ytterligare en akademihandläggare - ansök idag!
Som akademihandläggare tar du aktiv del i utvecklingen av verksamheten genom chefsnära stöd till institutionens ledning. Du har operativa arbetsuppgifter och deltar i strategiska arbetsuppgifter som innefattar självständig handläggning i nära samarbete med prefekt, proprefekt, akademichef, controller och akademihandläggare. Arbetet utförs självständigt utifrån planer, riktlinjer och praxis vid akademin och institutionen. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med berörda chefer.
Arbetsuppgifter som kan förekomma är:
Handha ett chefsnära stöd till prefekter
Handha hantering och planering av studenters verksamhetsförlagda utbildning (VFU).
Handha hantering och planering av studenters examensarbete på kandidat, magister samt masternivå.
Administrativt stöd till Centrum för prehospital forskning (Prehospen), Centrum för välfärdsstudier (CVS) samt kompetenscentrum FoU Sjuhärad Välfärd, genom att bland annat vara sammankallande till möten, anteckningsstöd och arbeta med seminarier, konferenser/kongresser.
Administrativt stöd till akademins områdesföreträdare, även här genom att sammankalla till möten, anteckningsstöd och bistå vid interna forskningsarrangemang.
Dina kvalifikationer
Rollen som akademihandläggare kräver erfarenhet av handläggningsarbete inom universitet eller högskola vilket inkluderar erfarenhet av att förbereda och handlägga ärenden inför beslut. Du har kompetens att sammanställa statistik, analysera underlag och leverera rapporter till ledningen. Vidare har du god systemvana och kunskap om administrativa system för verksamhetsförlagd utbildning och tjänsteplanering, exempelvis Retendo och Praktikplatsen.se. Du är van att samarbeta brett inom organisationen, har god anpassningsförmåga och kan agera flexibelt vid förändrade förutsättningar och kort framförhållning. Du är strukturerad, noggrann, ansvarstagande, flexibel och initiativrik, med förmåga att prioritera och arbeta självständigt såväl som i grupp. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För anställningen krävs även kandidatexamen inom offentlig förvaltning eller annat närliggande relevant samhällsvetenskapligt ämne eller område. Du behöver även ha goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Meriterande:
Magisterexamen i offentlig förvaltning, arbetsvetenskap eller annan för tjänsten relevant samhällsvetenskaplig examen.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Din anställning
Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.
Omfattning: Heltid
Tillträde: 1 maj 2026 eller enligt överenskommelse.
Placeringsort: Borås.
Diarienummer: Job-120413
Så här ansöker du
Välkommen med din kompletta ansökan inklusive diarienummer och bilagor via vårt rekryteringssystem senast 30 april. https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/sa-har-soker-du-jobb-hos-oss/
Högskolan i Borås uppmuntrar ansökningar från personer med varierande bakgrunder, erfarenheter och synsätt eftersom detta berikar och stärker vår verksamhet. Vi eftersträvar jämn könsfördelning hos medarbetarna och värdesätter mångfald i verksamheten.
Vill du veta mer?
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd är en komplett akademisk miljö med utbildningar från grundutbildningsnivå till forskarnivå. Vid akademin finns ett av högskolans prioriterade forskningsområden - Människan i vården. Forskningen som bedrivs inom området är nationellt och internationellt erkänd och bidrar till människors hälsa och en god vård. Kännetecknande är forskning som förändrar samhället och bidrar till social hållbarhet. Forskningsfrågorna har fokus på patientsäkerhet, bedömning och beslutsfattande, vårdmiljö, kommunikation och vårdande samtal, äldre samt ledning, styrning och organisering av vård- och omsorgsverksamheter.
Högskolan i Borås är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/formaner/https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/
Frågor om anställningen besvaras av: https://www.hb.se/forskning/forskningsportal/forskare/maria-lundvall/,
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
