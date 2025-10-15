Akademibokhandeln Trollhättan&Vänersborg söker Butikschef
Vill du vara med och sprida läsglädje som butikschef för Akademibokhandeln i Trollhättan och Vänersborg?
Vi söker dig som vill arbeta som ledare i två av våra butiker - Trollhättan och Vänersborg - och som drivs av att genom ett aktivt ledarskap leda, entusiasmera och utveckla säljarna i butikerna.
Som butikschef hos Akademibokhandeln ansvarar du för resultat, personal, koncept och administration i båda butikerna. Du har ett helhetsansvar för att driva det dagliga arbetet, samtidigt som du leder det långsiktiga utvecklingsarbetet mot uppsatta mål.
Företagets värdeord Kunder, Mod, Ansvar, Tillsammans och Göra skillnad är en ledstjärna i vår vardag. Kundens upplevelse är vårt främsta mål och lagets välbefinnande, dess främsta medel.
Vi söker dig som:
* Är en erfaren och inspirerande ledare som drivs av att genom aktivt ledarskap leda, entusiasmera och utveckla ditt team
* Brinner för försäljning - både genom det direkta kundmötet och genom inspirerande butiksexponering
* Har ledarerfarenhet från detaljhandeln
* Alltid är ett föredöme i varje kundmöte
* Känner dig bekväm att leda och genomföra förändringsprocesser
* Trivs med att driva personlig försäljning mot uppsatta mål enligt företagets koncept
* Har god kommersiell kunskap och vet vad som skapar en framgångsrik butik
* Tar initiativ för att maximera butikens ekonomiska resultat.
* Kommunicerar tydligt med säljare, chefer och kollegor och inte är rädd för att fatta obekväma beslut
* Är strukturerad, organiserad och trivs med att arbeta i ett sammanhang där du får ta stort eget ansvar
Vi erbjuder:
* En nyckelroll hos en av Sveriges ledande aktörer inom försäljning av litteratur, pappers- och kontorsprodukter
* Möjligheten att ansvara för två stabila och välfungerande butiker med engagerade medarbetare
* En butikskedja präglad av stolthet över den egna produkten och en vilja att alltid möta kundens förväntningar
Ett synnerligen starkt varumärke i en spännande bransch med många möjligheter
Tjänsten är på heltid med tillsättning enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas. I alla rekryteringar görs bakgrundskontroller av slutkandidaterna.
Kom och sprid läsglädje tillsammans med oss!
I denna rekrytering samarbetar vi med Retail Recruitment. Har du några frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryteringskonsult Malin Niklasson.Om du känner att du skulle passa för denna roll så tveka inte att söka direkt, gärna i PDF-format, då vi håller intervjuer löpande.
Vi erbjuder ett roligt och varierande arbete i en spännande och inspirerande bransch.
Varmt välkommen med din ansökan!
Akademibokhandeln är Sveriges ledande bokhandelskedja med 120 butiker över hela landet samt näthandel på akademibokhandeln.se
I våra butiker kan du få lästips och inspiration, besöka författarsamtal och signeringar, ta med barnen på sagostund och hämta ut välförtjänta Läsborgarmärken. Du kan välja och vraka bland ett brett sortiment av böcker, pappers- och kontorsvaror. Behöver du hjälp att välja så finns vi som jobbar i butiken nära till hands. Vår vision "Läsglädje för alla" och våra värdeord kunden, mod, ansvar, tillsammans och göra skillnad ska ligga till grund för allt vi gör.
Läs mer om oss på www.akademibokhandeln.se
