Akademibokhandeln Nordstan söker biträdande butikschef
2026-04-10
Vill du vara med och sprida läsglädje som biträdande butikschef i en av våra största butiker?
Nu söker vi en Biträdande Butikschef till Nordstan, som är den största butiken i Göteborg. Vi har ca 16 säljare i teamet och mer än 900 m2 säljyta fyllda med böcker, pennor, anteckning, spel och inspiration.
Vi erbjuder:
En nyckelroll hos en av Sveriges ledande aktörer inom försäljning av litteratur samt böcker, pennor, anteckning, spel i en av kedjans största butiker.
En plattform att utveckla dig själv, ditt ledarskap och din kunskap om vårt sortiment och detaljhandel.
En butikskedja präglad av stolthet över den egna produkten och en vilja att alltid möta kundens förväntningar.
Ett synnerligen starkt varumärke i en spännande bransch med många möjligheter.
Som biträdande butikschef hos Akademibokhandeln ansvarar du tillsammans med butikschefen för resultat, personal, koncept och drift i butiken. Du driver det dagliga arbetet framåt samtidigt som du tillsammans med butikschefen leder den långsiktiga utvecklingen med fokus på försäljning, kundupplevelse och ett starkt team - alltid i linje med företagets mål.
Du drivs av att genom aktivt ledarskap leda, inspirera och utveckla säljarna i butiken. Samtidigt som du är ett föredöme i ditt eget agerande som säljare i dina kundmöten.
Vi söker dig som:
Är en förebild i kundmötet och inspirerar teamet att överträffa kundens förväntningar.
Driver personlig försäljning mot uppsatta mål enligt vårt koncept säljglädje.
Har erfarenhet att leda och genomföra förändringsprocesser.
Har flera års ledarerfarenhet från säljdrivande verksamhet, gärna inom detaljhandel.
Har god kommersiell kunskap och vet vad som skapar en framgångsrik butik.
Tar initiativ för att maximera butikens ekonomiska resultat.
Kommunicerar tydligt med säljare, chefer och kollegor och känner dig bekväm med att ta ansvar och fatta beslut.
Är strukturerad och organiserad.Publiceringsdatum2026-04-10Övrig information
Tjänsten är tillsvidare på heltid med tillsättning efter överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. I alla rekryteringar görs bakgrundskontroller av slutkandidaterna. Vi kallar fortlöpande till intervju så vänta inte med din ansökan.
I denna rekrytering samarbetar vi med Retail Recruitment. Frågor besvaras av ansvarig rekryterare, Julia Stranne.
Om du stämmer in på denna beskrivning är du varmt välkommen att söka tjänsten.
Kom och sprid läsglädje tillsammans med oss!
Vi erbjuder ett roligt och varierande arbete i en spännande och inspirerande bransch.
Vi vill ha ditt engagemang och om du delar vår passion för kunder, ledarskap, vårt sortiment så har vi ett roligt och utvecklande jobb till dig.
Välkommen till Akademibokhandeln!
Akademibokhandeln är Sveriges ledande bokhandelskedja med 120 butiker över hela landet samt näthandel på akademibokhandeln.se
I våra butiker kan du få lästips och inspiration, besöka författarsamtal och signeringar, ta med barnen på sagostund och hämta ut välförtjänta Läsborgarmärken. Du kan välja och vraka bland ett brett sortiment av böcker, pappers- och kontorsvaror. Behöver du hjälp att välja så finns vi som jobbar i butiken nära till hands. Vår vision "Läsglädje för alla" och våra värdeord kunden, mod, ansvar, tillsammans och göra skillnad ska ligga till grund för allt vi gör.
