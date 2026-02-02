Airport Officer till Airside och Landside Operations på Malmö Airport
Swedavia AB / Brandmansjobb / Svedala Visa alla brandmansjobb i Svedala
2026-02-02
, Staffanstorp
, Vellinge
, Trelleborg
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swedavia AB i Svedala
, Skurup
, Malmö
, Ronneby
, Härryda
eller i hela Sverige
Är du intresserad av en operativ, bred tjänst på en flygplats? Då kan rollen som Airport Officer inom Airside & Landside Operations på Malmö Airport vara något för dig!
Vad innebär rollen?
I rollen som Airport Officer inom Airside & Landside Operations jobbar du framförallt med underhåll och fälthållningsarbeten. Under vintern innebär det att du kommer ploga, sopa och slunga snö. Sommartid klipper du gräs och röjer sly.
Rollen innebär även att du kommer att ingå i flygplatsens brand- och räddningsstyrka som flygplatsbrandman där det sker ca 2-3 beredskapsövningar i månaden.
Denna tjänst innebär skiftarbete vilket betyder obekväma arbetstider under kvällar, nätter och helger samt att du måste kunna ta dig till och från flygplatsen under dessa tider när kollektivtrafiken inte går.
Vem är du?
Vi ser att du har:
Gymnasieexamen
Körkortsbehörighet B och C
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
God vana av datorer och liknande digitala hjälpmedel
God förmåga att läsa och ta till dig skriftliga instruktioner och information
God fysik då du behöver klara av våra brandmanstester
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete på flygplats
Erfarenhet av räddnings- eller säkerhetstjänst
D-körkort
Maskinförarvana
Truckkort
Jägarexamen
Som person är du samarbetsvillig och en duktig kommunikatör. Du har hög säkerhetsmedvetenhet och förstår värdet av processer, rutiner och strukturer.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder dig en varierande arbetsdag där du iklär dig ett flertal olika roller. Det är din kompetensnivå och utbildning som styr vilka arbetsuppgifter du utför och visar du framfötterna finns all möjlighet att lära dig mer och utöka dina kompetenser. Detta leder till ett flexibelt arbetssätt där du ständigt utvecklas inom nya områden och på så vis bidrar du till hela flygplatsens drift och utveckling.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Reza Biparva, reza.biparva@swedavia.se
.
Sista ansökningsdag är den 15 februari, men urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7143019-1818197". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedavia AB
(org.nr 556797-0818), https://jobb.swedavia.se
Malmö Airport (visa karta
)
230 32 MALMÖ-STURUP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9716770