AI-utvecklare till samhällsviktig organisation i Stockhom
2026-01-26
Om uppdraget Vi söker en AI-utvecklare till ett uppdrag där du arbetar med att utveckla, förbättra och driftsätta AI-tillämpningar i organisationens DevOps- och MLOps-miljöer. Rollen omfattar vidareutveckling av befintliga orkestreringsflöden för AI-modeller, både i etablerade AI-plattformar och i egenutvecklade pipelines. Du bidrar till att bygga stabila, skalbara och effektiva processer för model deployment och säkerställer att AI-lösningarna kan utvecklas och tas i drift på ett kvalitetssäkrat och långsiktigt hållbart sätt .
Dina arbetsuppgifter I rollen arbetar du nära utvecklings- och plattformsteam för att vidareutveckla och driftsätta AI-lösningar i produktion. Du ansvarar för implementation och förbättring av pipelines för träning, test och deployment av modeller samt bidrar med din kompetens inom machine learning, fullstackutveckling och tillämpad AI. En central del av uppdraget är att stötta teamet i att etablera robusta arbetssätt inom DevOps, MLOps och AI-drift .
Förväntade leveranser Du levererar fungerande och driftsatta AI-lösningar som är integrerade i befintliga DevOps- och MLOps-miljöer. Arbetet resulterar i förbättrade orkestreringsflöden, stabila pipelines för AI-utveckling samt lösningar som möter verksamhetens krav på kvalitet, skalbarhet och långsiktig hållbarhet.
Ska-krav - Kompetensnivå 3. - Minst 4 års dokumenterad erfarenhet av machine learning. - Minst 4 års dokumenterad erfarenhet av fullstackutveckling. - Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av driftsättning av AI-lösningar (model deployment), inklusive praktisk implementation. - God förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift.
Bör-krav - Praktisk erfarenhet av AI-utvecklingsverktyg såsom TensorFlow. - Praktisk erfarenhet av utveckling i Python. - Praktisk erfarenhet av feature engineering samt att bygga data pipelines för AI- eller ML-lösningar. - Praktisk erfarenhet av grafdatabaser, exempelvis Neo4j. - Praktisk erfarenhet av att utveckla RAG-lösningar.
Personliga egenskaper Du är analytisk, lösningsorienterad och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har ett strukturerat arbetssätt, tar ansvar för dina leveranser och har ett starkt intresse för att omsätta AI-teknik i konkret och verksamhetsnära nytta.
Plats & struktur Plats: Stockholm Omfattning: 100 % Start: 2026-02-23 Period: 2026-02-23 - 2027-03-22 Ansök senast: 2026-01-29
