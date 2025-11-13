AI-utvecklare till företag som gör skillnad
Vår kund letar efter nytänkare som vill vara med och driva innovation för individen och utveckla världens mest avancerade hjälpmedel. Är du en AI-utvecklare som vill göra skillnad på riktigt? Då kan det här vara rollen för dig. Sök idag då urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN:
Hos vår kund kommer människorna som använder deras produkter alltid först. Deras syfte är att skapa avancerade hjälpmedel som gör livet rikare för vuxna och barn som lever med funktionsnedsättningar. Det är ett hållbart och ansvarsfullt företag som strävar efter ständig förbättring, och deras kunder kan lita på att de levererar marknadsledande lösningar baserade på insiktsdriven klinisk data.
Just nu bygger de en intelligent AI-plattform på Microsoft Azure som ska förändra hur teamen arbetar, lär sig och skapar värde. Som AI-utvecklare kommer du att designa och implementera säkra, realtidsbaserade backend-system som kopplar samman stora språkmodeller, kunskapsgrafer och affärsapplikationer.
Tillsammans med integrationsutvecklare, data scientists och produktteam kommer du att omvandla innovativa idéer till skalbara, produktionsklara AI-funktioner inom Azure-ekosystemet - vilket stärker deras team och driver intelligent automatisering i hela organisationen.
I rollen kommer du bland annat:
Utveckla och underhålla skalbara Python-mikrotjänster, distribuerade i Azure Kubernetes Service (AKS) eller App Services
Implementera RAG-pipelines (retrieval-augmented generation) med hjälp av Azure OpenAI Service, Cognitive Search och Azure Storage
Bygga och optimera integrationer med Azure Machine Learning, AI Foundry och Microsoft Fabric-datamängder
Samarbeta med integrationsutvecklare för att säkert exponera LLM-drivna funktioner och åtgärder via Azure API Management
Arbeta med MLOps-ingenjörer för att automatisera modellutveckling, utvärdering och övervakning
Bidra till interna SDK:er och bibliotek för prompt-orkestrering, embedding och utvärdering
VI SÖKER DIG SOM: Har en master- eller kandidatexamen i datavetenskap
Har minst 3 års yrkeserfarenhet av Python-utveckling
Har god förståelse för Azure-tjänster (App Services, Key Vault, Storage, Service Bus, OpenAI)
Har erfarenhet av LangChain, Semantic Kernel eller andra orkestreringsramverk
Är bekant med vektordatabaser som Azure AI Search, Pinecone eller Redis Vector
Har god förståelse för asynkron programmering, REST API-design och OAuth 2.0 / Entra ID-autentisering
Har kunskap om CI/CD-pipelines (Azure DevOps, GitHub Actions)
För att du ska trivas i rollen ser vi gärna att du är självgående, har ett logiskt tänkande och vågar uttrycka dina åsikter.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO: Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Johanna Nilsson
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
