AI-utvecklare: Lovable, OpenClaw & Automation (Make/n8n/Supabase/Slack)
2026-02-15
Om oss & Rollen Vi är ett företag med ett ungt crew som växer snabbt. Vi är en kosttillskottsproducent som säljer både B2B och D2C, och vi ser en enorm potential i att utveckla våra egna system för att maximera de tekniska möjligheter som finns idag.
Vi har redan en färdig roadmap med appar och automationer som vi vet att vi vill skapa och implementera för sälj, lager och interna system. Men vi nöjer oss inte där - vi ser ett stort behov av att ha kreativitet och spetskunskap inom AI-baserad app- och systemutveckling in-house, både för nuet och för framtiden.
Vi söker därför en "AI-orkestratör" som inte bygger mjukvara på det gamla sättet. Vi söker dig som ser AI-verktyg som din främsta superkraft. Din uppgift blir att bygga skalbara webbappar i tex Lovable och skapa intelligenta agenter i OpenClaw som automatiserar våra affärsprocesser och skapar ett självgående ekosystem.
Arbetsuppgifter
App-utveckling: Bygga och iterera frontend/backend i Lovable (React & Supabase) för att snabbt lansera interna verktyg.
AI-Agenter: Utveckla och drifta autonoma agenter med OpenClaw (tidigare Clawdbot) för t.ex. kundhantering, dataanalys eller orderläggning.
Automatisering: Koppla ihop våra system via Slack, Make.com eller n8n för att eliminera manuellt arbete.
Integrationer: Bygga smarta flöden mellan databaser (Supabase), AI-modeller och kommunikationsplattformar.
Kreativ Problemlösning: Medan vi redan har en lista på lösningar vi vill bygga, är en viktig del av rollen att du är kreativ. Vi vill att du proaktivt identifierar var vi kan bygga och implementera mer AI för att ständigt förbättra och utveckla verksamheten.
Vi söker dig som har koll på:
AI-Native Workflow: Du föredrar moderna verktyg som Lovable, Cursor eller v0 framför att skriva all kod från grunden.
Agentic Frameworks: Erfarenhet av OpenClaw (Clawdbot), CrewAI eller liknande ramverk för autonoma agenter.
Low-code Automation: Du är skicklig på att bygga komplex logik i Make.com, Zapier eller n8n.
Modern Stack: God förståelse för React, TypeScript och Supabase (PostgreSQL).
Slack Ecosystem: Erfarenhet av att bygga bottar eller integrationer i Slack/Telegram är starkt meriterande.
Varför oss? Hos oss får du friheten att forma tekniken i ett bolag som rör sig snabbt. Du blir nyckelspelaren i vår digitala satsning där vägen från idé till färdig app är extremt kort.
Ansökan Hör av dig om du är lika exalterad som vi över AI och känner att du klarar av jobbet!
