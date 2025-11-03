AI-specialist - bidra till utveckling av tillsyn och policyutveckling
Vill du vara med och utveckla Finansinspektionens arbete med tillsyn av AI-relaterade risker och bidra till att säkerställa en trygg och tillförlitlig AI-användning inom den svenska finanssektorn? Då är det här jobbet för dig!
Om jobbet
Användningen av AI inom den svenska finanssektorn ökar snabbt, vilket ökar FI:s behov av att ha kapacitet och förmåga kring AI-tillsyn inom ramen för vårt befintliga uppdrag och befintliga regleringar inom finanssektorn. Vidare har regeringens AI-utredning i sitt betänkande föreslagit att FI får ett utpekat tillsynsmandat inom ramen för EU:s AI-förordning, vilket kommer ställa nya typer av krav på FI som tillsynsmyndighet men även medföra nya uppgifter i form av olika innovationsstöd.
FI har mot bakgrund av den ökade AI-användningen och potentiellt utökat mandat inom AI-förordningen behov av att bygga upp en intern struktur med syftet att öka myndighetens samlade kapacitet och förmåga i frågor relaterade till AI-tillsyn och övriga AI-risker. Inom ramen för denna interna struktur kommer du arbeta med FI:s myndighetsgemsamma policyarbete, regelutveckling, marknadsanalys, vägledning och kommunikation gällande AI-användningen av institut under FI:s tillsyn samt analys-, bevakning och riskbedömning av övriga AI-risker inom finanssektorn (AI-tillsyn).
Du ansvarar för att driva och utveckla FI:s arbete inom AI-tillsyn såväl internt, nationellt som internationellt. Du är FI:s talesperson i AI-tillsynsfrågor och ansvarar inom det området för dialogen med Finansdepartementet och medverkar i FI:s arbete inom ramen för EU:s AI-styrelse liksom relevanta arbetsgrupper hos de europeiska tillsynsmyndigheterna Eiopa, Esma och Eba. I rollen ingår även att samordna och driva FI:s kompetensutveckling internt gällande AI-tillsynsfrågor. Du förväntas även medverka som senior AI-specialist i de innovationsfrämjande sandlådeprojekt som genomförs inom ramen för AI-förordningen samt i de projekt och undersökningar som myndighetens tillsynsavdelningar beslutar att genomföra. Arbetet innebär även nära samverkan med FI:s innovationscenter liksom kontakt och kunskapsdelning med de avdelningar som jobbar med FI:s interna användning av olika AI-tekniker.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
• har en akademisk examen inom ett för verksamheten relevant område eller motsvarande kunskap och erfarenhet förvärvad på annat sätt och som arbetsgivaren bedömer relevant
• har kunskap om AI och maskininlärning, gärna inom en reglerad miljö, samt god kännedom om metoder och arbetssätt för att säkerställa trygg och ansvarsfull AI-användning
• har flera års erfarenhet av att arbeta med AI-system, inklusive förståelse för algoritmer, datakvalitet, modellrisker och hur dessa påverkar systemens tillförlitlighet och säkerhet
• erfarenhet av att driva strategiska initiativ och långsiktig utveckling av verksamheten
• har mycket god kommunikativ förmåga och du uttrycker dig väl på svenska och engelska, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av finanssektorn, dess struktur, aktörer och regleringar
• har kunskaper om AI-förordningen
• tidigare jobbat med internationellt policy-, analys och regelverksarbete
• har erfarenhet från tillsyn, tillståndsgivning eller annan myndighetsutövning
• har erfarenhet av intern kunskapsutveckling.
Om dig
I det här jobbet behöver du
• driva ditt arbete framåt och ta beslut inom ditt ansvarsområde
• bidra till ett gott samarbete
• kommunicera tydligt med olika målgrupper
planerar, organiserar och prioriterar du arbetet på ett effektivt sätt.
Finansinspektionen (FI) bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen. Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/lediga-jobb/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Sök jobbet
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis. Vi använder urvalsfrågor för en objektiv bedömning på lika villkor och du kan på så vis enkelt söka tjänsten. Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
