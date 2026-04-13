AI-ingenjör till forskningsprojekt inom järnväg och mobilitet
Har du nyligen tagit examen som civilingenjör och har en passion för forskning? Är du intresserad av att använda avancerade AI-tekniker, optimering och simulering för att lösa utmanande problem? Lockas du särskilt av hur AI och maskininlärning kan förändra kvantitativa analyser och bidra till innovation inom transport och järnväg? Vill du arbeta praktiskt med dessa metoder i projekt kopplade till järnvägs- eller transportsystem? Drömmer du om att delta i spännande forskningsprojekt som formar framtiden?
Vi letar efter en junior forskare till enheten Systems Engineering på avdelningen Mobilitet och System på RISE. Vårt team är i frontlinjen gällande forskning och utveckling inom resursoptimering, AI-baserade beslutstöd och system-av-system. Vi arbetar med AI-baserade beslutsstöd och optimering inom planering och schemaläggning t.ex. för tidtabellsplanering, resursoptimering och fordonsschemaläggning. Vi har ett särskilt fokus på att tillämpa vår expertis inom järnvägsområdet men är också intresserade av andra områden som energi, underhåll och transportsystem. Vår metodologi bygger på avancerad AI och maskininlärning, samt matematik, optimering och operationsanalys. Vi utför tillämpad forskning, kunskaps- och tekniköverföring och innovation genom utveckling av nya tjänster och produkter. Resultat sprids genom partnerskap med företag liksom genom testbäddar, demonstratorer och vetenskapliga publikationer.
Om rollen
Du förväntas självständigt och tillsammans med kollegor genomföra forsknings- och innovationsprojekt i nära samverkan med industriella och akademiska partner, både i offentligt finansierade projekt och i direktuppdrag från näringslivet. Du kommer på sikt att vara delaktig i ansökningsprocesser liksom i att leda projekt och aktiviteter. Du kommer att arbeta i ett engagerat team med stor individuell frihet.
Transportsystemen behöver utvecklas på flera områden för att möta framtida krav på hållbara transporter. Du kommer att bidra till att identifiera möjligheter för förbättrad tillförlitlighet, förutsägbarhet, transparens, effektivitet och resiliens. Inledningsvis kommer du huvudsakligen att arbeta med projekt relaterade till järnväg.
Det finns möjlighet att arbeta deltid på distans. Placeringsort är Västerås eller Stockholm.
Befattningen kan komma att bli placerad i säkerhetsklass, vilket innebär att säkerhetsprövning kan komma att ske efter anställning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vem är du?Kvalifikationer
Civilingenjör med kompetens inom AI, tillämpad matematik inklusive optimering, datavetenskap och relaterade områden
Erfarenhet att utveckla/implementera AI och Deep Reinforcement Learning
Erfarenhet inom matematisk optimering och järnvägs- och transportsystem är meriterande
Programmeringskunskaper i Python eller Java
Skicklighet i att presentera och dokumentera ditt arbete på engelska och svenska
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skriftDina personliga egenskaper
God förmåga att samarbeta med andra i team
Självgående och trivs med att driva dina ansvarsområden framåt
Nyfiken och har ett utforskande sätt där du gillar att testa nya saker
Är vi rätt för varandra?
Inom RISE gillar vi olikheter, och vi är övertygade om att mångfald bidrar till en innovativ miljö där vi tillsammans kan utmana gränser och utveckla ny kunskap och nya färdigheter för framtiden. Vi kan inte lova dig ett lätt jobb, men vad vi kan lova är en spännande resa där vi tillsammans med engagerade och talangfulla kollegor kommer att bidra till en hållbar framtid och att ligga i framkant i den globala konkurrensen. Vill du vara med?
Välkommen med din ansökan!
Låter detta spännande och du vill veta mer så är du välkommen att kontakta Martin Joborn (enhetschef Systems Engineering) på martin.joborn@ri.se
eller +46 705 709 992. Sista ansökningsdag är den 4:e maj. Urval och intervjuer sker löpande under och efter ansökningsperioden. Sök utan personligt brev.
Våra fackliga representanter är Ingemar Petermann, SACO 010 228 41 22 och Linda Ikatti, Unionen, 010-5165161. Så ansöker du
