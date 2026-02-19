AI-ingenjör med plattforms- och utvecklingsfokus till Naturvårdsverket
2026-02-19
Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Hos oss får du vara med och bidra i det viktiga arbetet för att nå vår vision - att skapa en bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer!
Vill du vara med och forma vår AI-satsning från start?
Vi står mitt i en spännande resa där AI blir en central del av vår utveckling och där data är, och kommer vara, en av våra viktigaste tillgångar. Nu söker vi våra första två AI-ingenjörer eller Data Scientists med stark utvecklarbakgrund som får vara med och bygga upp myndighetens förmåga kring AI och data från grunden.
Hos oss blir du pionjär med stora möjligheter att påverka teknikval, verktyg och strategier för hur vi använder data och AI för att skapa värde. Rollen kommer vara avgörande för hur vi skapar en hållbar, säker och självständig AI-utveckling.
Enheten Utveckling och arkitektur arbetar brett och skiftar mellan strategiskt, taktiskt och operativt perspektiv. Vi är delaktiga i större utvecklingsprojekt, förstudier och regeringsuppdrag. Ett tydligt kundfokus genomsyrar hela enheten där vi driver och skapar förutsättningar för myndighetens gemensamma utveckling och säkerställer att utvecklingen sker i samverkan och linjerar med myndighetens gemensamma målbild.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som AI-ingenjör kommer du att:
• Etablera den tekniska grunden för vår AI-förmåga: miljöer, verktyg och arkitektur
• Designa och implementera arbetsflöden för hur vi realiserar, förvaltar och skalar AI-lösningar
• Bygga upp arbetssätt, standarder, mallar och dokumentation
• Utforska och testa AI-modeller och ramverk för att utvärdera hur de kan implementeras/integreras i verksamheten på ett säkert och hållbart sätt.
• Vara delaktig i hela AI-livscykeln - från idé och pilot till produktion och förvaltning
• Samarbeta med olika expertkompetenser internt (juridik, informations- och IT-säkerhet) och externa teknikleverantörer
• Arbeta nära verksamheten för att omsätta deras behov till datadrivna lösningar.
• Fungera som teknisk rådgivare i AI-relaterade frågor
Din kompetens
Krav för anställning
• Relevant eftergymnasial utbildning, t.ex. universitets- eller högskoleutbildning, eller motsvarande erfarenhet.
• Några års erfarenhet i rollen som AI-ingenjör eller motsvarande med stark utvecklarbakgrund
• Praktisk erfarenhet av att ta lösningar hela vägen från utveckling och implementation till produktion och drift.
• Goda kunskaper i Python och om vanliga AI/ML-ramverk
• Förståelse för arkitektur, plattformar och open source-lösningar kopplade till AI
• Vana att arbeta inom till givna juridiska och säkerhetsmässiga ramar och kunna anta ett helhetsperspektiv
• Erfarenhet av att arbeta med hybrida plattformar
• Förmåga att leda och coacha andra samt etablera arbetssätt och strategier.
• Erfarenhet av att samarbeta med externa/outsourcade utvecklingsteam
Meriterande
• Kunskap om data governance, etik och regelverk
• Erfarenhet av UX/kundupplevelse för att skapa användarvänliga AI-lösningar
• Förståelse för och säkerhetsaspekter och krav på rådighet i myndighetsmiljö
• Erfarenhet från att ha arbetat i en större, komplex organisation eller offentlig verksamhet
Erfarenhet av att ha etablerat en utvecklingsfunktion eller arbetat i en organisation under uppbyggnad
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och det är viktigt att du kan förstå och relatera till verksamhetens syfte, mål och strategier i ditt arbete. Som person är du lösningsorienterad, kan lyfta blicken samt ser möjligheter där andra ser hinder. Du har både drivet och tålamodet som krävs för att navigera i en organisation under uppbyggnad och kan ta stort eget ansvar.
Du är nyfiken och kommunikativ och trivs med att arbeta tvärfunktionellt med människor från olika discipliner. Du har förmåga att bryta ner komplexa problem i hanterbara delar och arbetar metodiskt och strukturerat, men med ett pragmatiskt förhållningssätt.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Anställningens placering är Stockholm alternativt Östersund. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan i form av CV senast den 2026-03-15.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Kajsa Cha Jaresjö. Du kan även kontakta våra fackliga företrädare för Saco-S eller ST. Samtliga nås via kundtjänst, tel.nr. 010-698 10 00.
Varför ska du arbeta hos oss?
Naturvårdsverket värnar om ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder våra medarbetare goda möjligheter till distansarbete, företagshälsovård och personalstöd, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, samt olika aktiviteter via vår sport- och friluftsförening och kulturförening. Välkommen till våra moderna kontor i en organisation med ett viktigt uppdrag. Vi är en arbetsplats med trevliga kollegor och ett närvarande ledarskap där vi samlas kring vårt övergripande uppdrag som syftar till att förbättra miljön för nuvarande och kommande generationer.
Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning.
Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta.
Ersättning enligt överenskommelse
enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Naturvårdsverket
