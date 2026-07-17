AI & Digital Innovation Lead till Tekniska verken!
Eiss Rekrytering & Search AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-07-17
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På Tekniska verken i Linköping befinner sig Division Digitalisering i en omfattande transformationsfas där nya arbetssätt, strukturer och förmågor byggs upp för att möta framtidens behov. AI och digital innovation kommer att vara viktiga möjliggörare i den utvecklingen - men för att skapa verkligt värde krävs mer än ny teknik.
Därför söker vi nu en AI & Digital Innovation Lead som kan omsätta möjligheter till struktur, riktning och verksamhetsnytta. En nyckelroll i att utveckla hur Tekniska verken arbetar med artificiell intelligens och digital innovation. Rollen är ny och erbjuder en unik möjlighet att vara med och bygga upp koncernens förmåga inom AI och digital innovation, och att forma hur AI används ansvarsfullt, säkert och regelefterlevande i en samhällsviktig verksamhet.
Om rollen
Som AI & Digital Innovation Lead har du en senior specialistroll inom Division Digitalisering med koncernövergripande uppdrag att utveckla och driva Tekniska verkens AI- och innovationsförmåga. Rollen verkar i gränslandet mellan verksamhet, digitalisering och teknik och fungerar som ett strategiskt stöd till ledning, verksamheter och arkitekturfunktioner.
Du identifierar hur AI och digital innovation kan skapa störst värde för verksamheten, utvecklar gemensamma arbetssätt och principer samt vägleder organisationen i strategiska vägval. Rollen innebär att skapa rätt förutsättningar för att organisationen ska kunna använda AI och digital innovation på ett effektivt, säkert och hållbart sätt. Du driver också ett strukturerat arbete med digital innovation, så att nya idéer fångas upp, prövas och omsätts till konkret verksamhetsnytta.
I rollen ansvarar du för att driva utvecklingen av ansvarsfull AI i praktiken. Tillsammans med säkerhets- och arkitekturfunktionerna omsätter du krav på governance, regelefterlevnad och säkerhet till arbetssätt och principer som verksamheten kan följa, med stöd i GDPR, EU AI Act, ISO/IEC 42001, ISO/IEC 27001 och NIS2.
Du blir en central drivkraft i att etablera AI och digital innovation som en naturlig del av Tekniska verkens verksamhetsutveckling och arbetar nära Enterprise Architect, affärsnära applikationer, informationssäkerhet och övriga specialistfunktioner.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Bidra till Digitaliseringens AI- och innovationsstrategi, målbild och färdplan
Identifiera och analysera hur AI och digital innovation kan bidra till ökad verksamhetsnytta inom koncernens olika verksamhetsområden
Driva och strukturera arbetet med digital innovation - fånga upp, kvalificera och pröva nya idéer och omsätta dem till konkreta initiativ
Ge strategisk rådgivning till ledning och verksamhet inom AI, datadriven utveckling och digital innovation
Driva utvecklingen av AI-governance tillsammans med arkitektur- och säkerhetsfunktionerna och omsätta den till tillämpbara arbetssätt och principer
Säkerställa att AI-relaterade initiativ följer relevanta regelverk och standarder - GDPR, EU AI Act, ISO/IEC 42001, ISO/IEC 27001 och NIS2
Bidra till att etablera principer och ramverk för AI
Kvalificera, prioritera och värdera AI-initiativ utifrån verksamhetsnytta, risk och genomförbarhet
Översätta verksamhetsbehov till genomförbara koncept och vägleda arkitektur- och leveransfunktioner i genomförandet
Utvärdera AI-plattformar, leverantörer och tekniska lösningar som underlag för strategiska vägval och inköp
Bedriva omvärldsbevakning och analysera utvecklingen inom AI, data och digital innovation för att omsätta nya möjligheter till konkret verksamhetsutveckling
Bidra till att höja organisationens mognad inom AI och digital innovation genom utbildningar, workshops och kunskapsspridning
Om dig
Vi söker dig som drivs av att utveckla verksamheter med hjälp av ny teknik. Du har ett strategiskt perspektiv och ser AI och digital innovation som verktyg för att skapa långsiktigt värde, effektivare arbetssätt och bättre beslutsfattande.
Rollen innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med både verksamhet, ledning och specialistfunktioner. Därför är det viktigt att du har lätt för att bygga förtroende, skapa engagemang och omsätta komplexa frågeställningar till tydliga rekommendationer och konkreta initiativ.
Vi tror också att du motiveras av att bygga upp något nytt och uppskattar möjligheten att påverka hur AI kommer att användas i en stor och samhällsviktig organisation.
För att lyckas i rollen tror vi att du har erfarenhet inom flera av följande områden:
Akademisk examen inom exempelvis IT, systemvetenskap, datavetenskap, informationssystem eller annat relevant område, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Flerårig erfarenhet från en senior roll inom AI, datavetenskap, dataplattformar, digital innovation, verksamhetsutveckling eller arkitektur, gärna i en större organisation eller koncern
Dokumenterad erfarenhet av att omsätta verksamhetsbehov till tekniskt genomförbara AI- och datainitiativ
Erfarenhet av strategiskt och rådgivande arbete nära ledning eller beslutsforum
Djup förståelse för artificiell intelligens, generativ AI, maskininlärning, dataanalys och den snabba utvecklingen inom området
Erfarenhet av att utveckla eller arbeta med principer, styrning eller ramverk för AI, data eller digital utveckling
Erfarenhet av ansvarsfull AI, AI-governance eller riskstyrning i samverkan med säkerhets- och arkitekturfunktioner
God kunskap om relevanta regelverk och standarder inom AI, informationssäkerhet och dataskydd, såsom GDPR, EU AI Act, ISO/IEC 42001, ISO/IEC 27001 och NIS2
Förmåga att kommunicera komplexa tekniska frågor på ett tydligt och pedagogiskt sätt
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet från samhällsviktig verksamhet, energisektorn eller annan komplex organisation samt erfarenhet av AI, informationsstyrning eller data management.
Om Tekniska verken
Tekniska verken är en kommunal koncern som tillhandahåller ett brett utbud av samhällsviktiga tjänster till cirka 260 000 privat- och företagskunder, främst i Linköping och regionen däromkring. Koncernen verkar inom olika affärsinriktningar inom infrastruktur, energi och miljö.
Tekniska verken har en stark hållbarhetsprofil och målet är att skapa världens mest resurseffektiva region. Genom att arbeta cirkulärt – där avfall blir till resurser – har Tekniska verken en unik förmåga att koppla ihop olika verksamheter och bidra till ett effektivt och miljövänligt samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eiss Rekrytering & Search AB
(org.nr 559137-3484), https://eissrekrytering.se
Brogatan 1 (visa karta
)
582 78 LINKÖPING Arbetsplats
Tekniska verken Kontakt
Rekryteringskonsult
Mia Neander mia.neander@eissrekrytering.se 0702439056 Jobbnummer
10005008