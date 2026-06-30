AGV-Tekniker Underhåll till Volvo Lastvagnar i Göteborg
Volvo Business Services Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-06-30
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Företagsbeskrivning:
Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Vårt huvudkontor finns i Göteborg, Sverige, och vår aktie är noterad på Nasdaq i Stockholm, Sverige.
Arbetsbeskrivning:Transporter utgör kärnan i det moderna samhället. Vill du vara en del av att forma smarta och hållbara transport- och infrastrukturlösningar för en bättre värld? Vill du göra skillnad, arbeta med nästa generations teknik i en global kontext tillsammans med passionerade kollegor mot gemensamma mål? Då kan vi vara rätt för varann.
Vill du vara med och säkerställa driften av framtidens automatiserade produktion? På Volvo Lastvagnar söker vi nu två AGV Tekniker (Automatiserade fordon i produktionsmiljö) till vår underhållsavdelning. I denna roll blir du en nyckelperson i arbetet med att utveckla, underhålla och optimera våra AGV-system som är en viktig del av vår moderna och hållbara produktion.
Om rollenSom AGV Tekniker ansvarar du för att våra AGV-system fungerar säkert, effektivt och med hög tillgänglighet. Du arbetar både operativt och strategiskt med felsökning, underhåll, förbättringar och utveckling av våra AGV-lösningar för att säkerställa en stabil och driftsäker produktion. Vi söker nu två AGV-tekniker – en till dagskiftet och en till kvällsskiftet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:• Säkerställa hög tillgänglighet och driftsäkerhet för AGV-systemen. • Felsöka och avhjälpa störningar inom mekanik, el, styrsystem och mjukvara. • Planera och utföra förebyggande underhåll. • Delta i installation, driftsättning och verifiering av nya AGV-lösningar. • Identifiera och driva förbättringsarbete för att öka säkerhet, kvalitet och produktivitet. • Samverka med leverantörer och interna specialister inom automation och IT. • Dokumentera förändringar och uppdatera teknisk dokumentation. • Bidra med teknisk kompetens och utbildning till kollegor.
KvalifikationerVi söker dig som har teknisk utbildning inom automation, el, mekatronik eller motsvarande erfarenhet. Du har erfarenhet av industriellt underhåll och felsökning. Vi ser gärna att du har: • kunskap om AGV-, AMR- eller automationssystem, alternativt ett stort intresse för området. • Har erfarenhet av PLC, industriella nätverk eller robotteknik.• Är van att arbeta systematiskt med problemlösning och ständiga förbättringar.
Vem är du? Vi tror att du är en engagerad och lösningsorienterad person som trivs i en verksamhet där teknik och utveckling står i fokus. Du arbetar strukturerat, tar eget ansvar och har lätt för att samarbeta med olika funktioner. Du drivs av att utveckla både teknik och arbetssätt och ser möjligheter där andra ser problem
Vi erbjuderHos oss får du möjlighet att vara en del av ett stabilt, välkänt och etablerat företag med stark framtidstro. Du blir en del av ett engagerat underhållsteam där säkerhet, kvalitet och ständiga förbättringar är en naturlig del av vardagen. Du får arbeta med avancerad automation och den senaste AGV-tekniken i en internationell industrimiljö med stora möjligheter till kompetensutveckling och personlig utveckling.
I din ansökan vill vi att du bifogar en kort sammanfattning av varför du passar för rollen som AGV specialist samt din motivation till varför just du är rätt person för tjänsten.
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi ser fram emot att höra från dig senast 10.07.2026. Välkommen med din ansökan!
Som en del av rekryteringsprocessen för denna tjänst kan en bakgrundskontroll samt ett alkohol- och drogtest komma att genomföras. Om detta blir aktuellt kommer du att informeras.
Vi respekterar din dataintegritet och tar därför inte emot ansökningar via e-post.
Vem vi är och vad vi tror på
Vi är engagerade i att forma framtidens landskap för effektiva, säkra och hållbara transportlösningar. Att uppfylla vårt uppdrag skapar otaliga karriärmöjligheter för talanger inom gruppens ledande varumärken och enheter.
Att ansöka om detta jobb ger dig möjlighet att bli en del av Volvo Group. Varje dag kommer du att arbeta med några av de skarpaste och mest kreativa hjärnorna inom vårt område för att kunna lämna vårt samhälle i bättre skick för nästa generation. Vi är passionerade om det vi gör och trivs med teamwork. Vi är nästan 100 000 människor förenade över hela världen av en kultur av omsorg, inkludering och empowerment. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "33203-44282115". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Volvo Business Services Aktiebolag
(org.nr 556029-5197)
405 08 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Volvo Group Jobbnummer
9985999