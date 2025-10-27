Agnesfrids gymnasium söker en specialpedagog
Ref: 20252521 Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Vi söker en specialpedagog med stort engagemang för elevers lärande, hälsa och utveckling. Specialpedagogens uppdrag är att bistå skolan med specialpedagogisk kompetens på samtliga organisatoriska nivåer samt att bidra till skolutveckling. I uppdraget ingår att arbeta för en välfungerande elevhälsa för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att kartlägga elevers och gruppers behov, analysera skolans arbete i relation till lärande samt planera, genomföra och utvärdera insatser. Du ansvarar även för att samordna överlämningar av elever, handleda och utbilda pedagogisk personal och elevassistenter samt delta i skolans elevhälsoteam och kvalitetsarbete. Dessutom håller du dig uppdaterad inom pedagogisk forskning och sprider ny kunskap för att stärka elevernas lärande. Dokumentation sker i Prorenata, och du blir en del av det förvaltningsövergripande nätverket för specialpedagogiskt förbättringsarbete.KvalifikationerKvalifikationer
• Förskollärar-, lärar- eller fritidspedagogexamen samt påbyggnadsutbildning till specialpedagog.
• Tidigare erfarenhet av liknande arbete, gärna med ungdomar.
• Tidigare erfarenhet av arbete med ungdomar med funktionsvariation.
• Vana vid externa kontakter och samverkan med personal, barn, elever, vårdnadshavare samt aktörer som habilitering, BUP och Individ- och familjeomsorg.
• Mycket god kunskap om digitala verktyg för kommunikation, pedagogik och administration.
• God insikt i skolans mål och styrdokument.
• Mycket god svenska i tal och skrift.
Meriterande:
• God vana av att samarbeta med andra myndigheter och ingå i olika nätverk.
Vi söker dig som är trygg i rollen som specialpedagog och som arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Du är flexibel, lyhörd och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor, samt bidrar till goda samarbeten internt och externt. Du har verktyg och förmåga att möta elever där de befinner sig, en god pedagogisk förmåga och ett lösningsorienterat förhållningssätt.
I tjänsten ingår:
• Professionsspecifik introduktion
- Regelbundna nätverksträffar för kollegialt lärande, erfarenhetsutbyte, fortbildning och information
- Deltagande i professionsspecifikt kvalitets- och utvecklingsarbete
- Fortlöpande professionsspecifikt stöd från samordnade specialpedagog
Om arbetsplatsen
Agnesfrids gymnasium är en liten skola med stor gemenskap. Här erbjuds både gymnasie- och vuxenutbildning i yrkes- och introduktionsprogram för elever med intresse för el, teknik, fordon och transport. Undervisningen sker i professionella lokaler där service, reparationer, underhåll och installationer lärs ut. Skolan är lägligt placerad i Fosieby där många av de stora bilföretagen finns, vilket ger en närhet till arbetsmarknad och samarbetspartners. En stor fördel för både elever och lärare. Agnesfrid har återkommande hamnat i topp när Malmö stad mäter trivselfaktorn på stadens skolor. Här hjälps både personal och elever till att skapa en bra stämning!
Vill du veta mer om oss? Besök: Agnesfrids gymnasium - Malmö stad
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi 1800 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning, semestertjänst
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse Övrig information
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpasssad gymnasieskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig företrädare, Sveriges Lärare
Facklig företrädare, Sveriges Lärare
Fredrik Björkman fredrik.bjorkman@malmo.se 040-343078, 0723-576518
